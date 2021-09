Zwei Radler prallen in Friedberg aufeinander

Mit leichten Verletzungen musste nach einem Fahrradunfall in Friedberg eine 73-Jährige ins Krankenhaus.

Eine 73-jährige Radlerin und ein 21-jähriger Radler waren am Dienstagabend auf dem Radweg an der Sefanstraße in Friedberg unterwegs. Der 21-Jährige fuhr hinter der 73-Jährigen. Die Frau bremste plötzlich ab, um nach links in die Luitpoldstraße einzubiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Radler genau in dem Moment an der Seniorin vorbei, als sie abbiegen wollte. Nach Polizeiangaben hatte sie weder umgeschaut noch ein Handzeichen nach links gegeben. Es kam zur Kollision und die 73-Jährige stürzte. Sie wurde leichtverletzt ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. (AZ)