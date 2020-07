vor 19 Min.

Friedberg: Zwei Rucksäcke am Baggersee gestohlen

Zwei junge Männer lassen ihre Rucksäcke am Friedberger Baggersee unbeaufsichtigt. Das stellte sich als Fehler heraus.

Zwei junge Männer lassen ihre Rucksäcke am Friedberger Baggersee unbeaufsichtigt. Das stellte sich als Fehler heraus.

Handys von mittlerem dreistelligen Wert wurden zwei jungen Männern am Friedberger Baggersee gestohlen. Der 29-Jährige und der 25-Jährige hatten ihre Rucksäcke am Mittwochabend unbeaufsichtigt am Südufer liegen lassen.

Diebstahl am Friedberger Baggersee: Polizei sucht nach Zeugen

Darin befanden sich laut Polizei unter anderem Dokumente und besagte Handys. Die Polizei warnt eindringlich davor, Wertsachen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Hinweise nimmt sie unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen