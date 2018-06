vor 20 Min.

Friedberg begrüßt den Sommer mit Musik

So klingt der Sommer in Friedberg: Am Wochenende ist auch die Bergbühne wieder in Betrieb.

Bereits zum vierten Mal feiert die Stadt die Fête de la Musique. Was die Besucher vom 21. bis zum 23. Juni erwartet.

Von Mareike König und Anna Tretter

Wenn durch die alten Straßen der Herzogstadt ein Hauch Pariser Charme weht, dann ist Fête de la Musique. Und der Sommer endlich da. Zumindest auf dem Papier. Das weltweite Event, das in den Zwanzigerjahren in der französischen Hauptstadt seinen Anfang nahm, findet jedes Jahr am 21. Juni in mehr als 500 Städten statt. Neben München und Bamberg ist Friedberg die einzige Stadt in ganz Bayern, in der die Sommersonnenwende mit Straßenmusik eingeläutet wird.

Am längsten Tag des Jahres verwandelt sich die Altstadt in eine musikalische Open-Air-Kulisse. Bei der Fête de la Musique spielen 31 Bands unterschiedlichster Musikrichtungen an 14 Veranstaltungsorten. Versteckte Hinterhöfe, Plätze und Terrassen verwandeln sich in Bühnen. Von 18 bis 23 Uhr singen, trommeln und rocken hier Profimusiker und Laien. Im Vergleich zum vergangenen Jahr ist das Festival um sechs weitere Bands gewachsen. Die Bandbreite ist groß: Die Musiker spielen Mittelalterrock, Zenmusik und Jazz. Wie auch in Paris müssen die Zuhörer keinen Eintritt bezahlen. Nach dem Auftritt wandert ein Hut durch die Reihen. Und jeder Besucher entscheidet selbst, mit welchem Betrag er die Darbietung honoriert.

Streetfood auf dem Marienplatz

Ins Wasser fallen kann das Festival übrigens nicht. Bei schlechtem Wetter ziehen die Künstler in die Restaurants und Einrichtungen um. Einzig für die Auftritte im Hafnergarten gibt es keinen Plan B. Ein großes Manko im vergangenen Jahre war die gastronomische Versorgung. Abgesehen von den Restaurants und Kneipen, gab es für die Besucher keine Möglichkeiten, sich zu verpflegen. „Wegen des schönen Wetters kamen viel mehr Menschen, als wir erwartet hatten“, erklärt die Kulturbeauftragte der Stadt Friedberg Corinna Klövekorn. „Deshalb waren die Restaurants nicht vorbereitet für die vielen Besucher.“ Die Stadt hat reagiert. Am Donnerstagabend werden auf dem Marienplatz zwei Streetfoodstationen eingerichtet. „Es gibt Burger, Pommes und Currywurst“, so Klövekorn. Auch die Gastwirte seien in diesem Jahr auf mehr Gäste eingestellt.

Am Freitag beginnen dann die Open-Air-Tage auf der Bergbühne. Ab 20 Uhr gehört das Parkett den Poetry-Slammern. Bei diesem Dichterwettstreit unter freiem Himmel treten deutschlandweit bekannte Größen der Slam-Szene auf. Nach dem Motto „Moët für den Poet“ können auch kurzentschlossene Wortakrobaten mitmachen. Wer eigene Texte vortragen möchte, kann sich vor der Veranstaltung in Listen eintragen, die an der Abendkasse ausliegen. Das Losglück entscheidet dann, wer auf der Bergbühne vor großem Publikum auftreten darf.

Ludwigstraße und Friedberger Berg sind teilweise gesperrt

Am Samstag hebt sich dann ab 20 Uhr der Vorhang für das Percussion-Duo Double Drums. Die Gewinner des bayerischen Kunstförderpreises spielen ihr Programm „Groove Symphonies“. Die beiden Musiker Alexander Glöggler und Philipp Jungk sind ein bayerisches Eigengewächs. Sie studierten an der renommierten Hochschule für Musik in München. Inzwischen sind Double Drums international bekannt. Durch zahlreiche Konzertreisen und verschiedene Auftritte im Fernsehen. Auf über hundert verschiedenen Schlaginstrumenten kombinieren sie Musikrichtungen wie Klassik und Pop mit kurzweiligem Entertainment. Zu ihrem Schlagwerk zählen jedoch nicht nur gewöhnliche Instrumente wie Trommeln, sondern auch Alltagsgegenstände wie Verkehrsschilder und Kochtöpfe.

Der Verkehr ist für die Dauer der Veranstaltung eingeschränkt. Die Ludwigstraße und der Friedberger Berg sind zum Teil gesperrt. Die Ludwigstraße ist nur noch bis zur Kneipe Barbetrieb befahrbar. Der Friedberger Berg wird hinter der Abzweigung Schützenstraße für den Verkehr geschlossen. Auch der Marienplatz ist für die Dauer der Veranstaltung für den Verkehr gesperrt. Zufahrtsstraßen zur Ludwigstraße sind nicht betroffen.

Die Sperrung des Friedberger Bergs gilt ab 6 Uhr am Donnerstag, 21. Juni. Am Sonntag, 24. Juni, wird sie gegen 14 Uhr wieder aufgelöst.

Tickets Eintrittskarten für die Bergbühne gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro oder an der Abendkasse, Einlass ist jeweils ab 19 Uhr. Das Straßenmusikfestival am 21. Juni startet bereits um 18 Uhr.

