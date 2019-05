Friedberg darf sich auf das Museum im Schloss freuen

Bis zum Start wird es knapp und am ersten Wochenende vermutlich recht voll. Trotzdem sollte die Vorfreude auf die Ausstellung überwiegen.

Es geht stressig zu dieser Tage am Wittelsbacher Schloss. Die Vorbereitungen für das Museum, das am Sonntag öffnet, sind auf der Zielgeraden, das ein oder andere noch nicht fertig. Doch die Einblicke, die bisher zu erhaschen waren, sind durchaus vielversprechend.

So wundert es kaum, dass eine der größten „Sorgen“ der Leiterin Alice Arnold-Becker gar nicht die Ausstellung an sich betrifft. Sie befürchtet schlichtweg, dass die recht kleinen Räume im Schloss gerade am Eröffnungstag überfüllt sein könnten und dadurch etwas die Ruhe abhandenkommt, die beim Besichtigen der Exponate wünschenswert wäre.

Doch durch verschiedene kleinere Aktionen rund um das Museum sowie die Verpflegung im neuen Café lässt sich wohl auch der zu erwartende Ansturm bewältigen. Und auch die letzten Handgriffe dürften rechtzeitig gelingen – ein bisschen Hektik zum Schluss kennt schließlich jeder, wenn es auf einen großen Tag zugeht.

Nach Jahren erhalten Menschen aus Friedberg und der Region wieder spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt und einzelner Gewerbe. Darüber sollten sich alle Beteiligten und die Friedberger einfach nur freuen.

