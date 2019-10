vor 21 Min.

Friedberg erhält elektronische Wasserzähler

Streit entbrennt über die Auslesung per Funk

Von Tom Trilges

Ab dem kommenden Jahr installiert die Stadt Friedberg elektronische Wasserzähler in den Haushalten. Das hat der Werkausschuss beschlossen. Diskussionen gab es darüber, ob die Bürger auch eine Alternative zu den Geräten mit Funkmodul haben sollen.

Im nächsten Jahr erhalten zunächst 580 Haushalte in Friedberg-Süd und St. Afra im Felde die elektronischen Wasserzähler. Bis etwa 2027 soll die Umrüstung im ganzen Stadtgebiet abgeschlossen sein – der Austausch erfolgt schrittweise von Süd nach Nord. Ein Widerspruch gegen den Einbau der neuen Zähler soll nicht möglich sein.

Ablehnen können Bewohner dagegen die Auslesung des Standes per Funk. Das bedeutet: Jeder Zähler wird ein Funkmodul besitzen, bei Widerspruch würde es aber abgeschaltet. Gegen diese Pläne stellte sich Claudia Eser-Schuberth (Grüne): „Ich meine, jeder sollte die Wahl haben, einen Wasserzähler ohne Funkmodul zu haben.“ Sie erkundigte sich auch nach der Stärke der Strahlung. Bernhard Mögele von den Stadtwerken bezifferte sie auf etwa ein Zweihundertstel der Stärke bei Handys. Der Werkausschuss lehnte es letztlich ab, auch Wasserzähler ohne Funkmodul anzubieten – mit nur einer Gegenstimme von Eser-Schuberth. Zudem forderten manche Politiker, die Bewohner an den Mehrkosten durch eine händische Auszählung zu beteiligen. „Darüber werden wir an anderer Stelle noch diskutieren. Wir halten das auch für denkbar“, sagte Holger Grünaug von den Stadtwerken. Die Umrüstung der Zähler selbst kostet den Friedbergern dagegen nichts.

Die Stadt weist im Übrigen darauf hin, dass sie künftig intensiver auf einen ordnungsgemäßen Einbau der Wasserversorgungsanlagen achten und gegebenenfalls Bußgelder aussprechen werde. Im Zuge des Einbaus neuer Zähler prüfen die Mitarbeiter demnach, ob alles nach den Vorschriften installiert ist – insbesondere die Bügel an den Anlagen. Der Einbau eines solchen Bügels kostet rund 600 Euro, wobei die Stadt dazu rät, sich verschiedene Angebote einzuholen. 20 Prozent der Summe erhalten Betroffene über die Steuererklärung wieder zurück.

