Friedberg feiert die Meisterschaft

Der TSV 1862 macht mit einem 4:0 gegen Aresing den Titel perfekt. Dasing verspielt fast noch einen 3:0-Vorsprung. Spiel des SV Ried wird abgebrochen.

Von Otmar Selder und Reinhold Rummel

Der TSV Friedberg hat es geschafft: Das Team von Trainer Ali Dabestani machte am drittletzten Spieltag die Meisterschaft in der Kreisklasse Aichach perfekt und kehrt nun wieder in die Kreisliga zurück. Auch der TSV Dasing hat nun Gewissheit: Die Autobahner sind sicher Zweiter und gehen in die Aufstiegsrelegation. Abgebrochen wurde das Spiel des SV Ried in Mühlried.

TSVFriedberg – BC Aresing 4:0 Souverän holte sich der TSV Friedberg mit dem 4:0-Sieg über den BC Aresing am drittletzten Spieltag vor Schluss der Runde die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Kreisliga. Vor 150 Zuschauern legte die Elf des engagierten Trainers Ali Dabestani mit einem Doppelschlag in der neunten und zehnten Minute den Grundstein. Valentin Enderle und Florian Haug netzten nach druckvollem Beginn der Friedberger ein. Auch ohne ihren verletzten Torjäger und Kapitän Marcel Pietruska und ohne Dieter Deak machten die Friedberger mächtig Druck. Vor allem mit schnellen präzisen Kontern, denn die spielerisch recht guten Aresinger hielten in puncto Ballbesitz gut mit. Antreiber aus dem Mittelfeld waren vor allem Marko Mladenovic und Michael Pfeifer, der dann auch das vorentscheidende 3:0 erzielte. Nach dem Wechsel kamen die Gäste stärker auf, ohne aber den Erfolg von Boser, Bülles, Slupik und Co. gefährden zu können. Den Schlusspunkt in einem äußerst fairen Spiel setzte Peter Müller mit einem verwandelten Foulelfmeter, den die Aresinger an Patrick Bülles verschuldeten. Auf Sektduschen hatten die Friedberger Verantwortlichen verzichtet.

Tore 1:0 Enderle (9.), 2:0 Haug (10.), 3:0 Pfeifer (26.), 4:0 Müller (70./FE). – Zuschauer 150 – Schiedsrichter Ewald Wurm (Adelsried).

TSV Sielenbach – TSV Dasing 3:4 Auch wenn Dasing die Aufstiegsrelegation sicher hat, war Trainer Jürgen Schmid angefressen: „So sauer war ich noch nie.“ Seine Elf führte die Meisetschläger-Elf fast 40 Minuten vor. Jonathan Rettig sorgte mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der fünften und 20. Minute für die Dasinger 3:0-Führung. Dann aber wurde der Gast leichtsinnig und fast noch böse bestraft. „Wir hätten drei, vier Tore nachlegen müssen“, schimpfte Schmid. Sielenbachs junger Spielertrainer Lukas Meisetschläger wollte sich die Seinen in der Halbzeit vornehmen („Das war eine Frechheit, was wir gezeigt haben.“), doch binnen zwei Minuten war der abstiegsbedrohte TSV wieder im Spiel. Thomas Neumeyr machte noch vor der Pause aus dem 0:3 ein 2:3. Und es kam noch dicker für die Schmid-Elf, denn Benni Dengler grätschte Martin Lechner im Strafraum ab – Robert Haug verwandelte den Strafstoß zum 3:3. Dann aber besann sich Dasing wieder. Als Florian Higl am Fünfmeterraum gefoult wurde, entschied Schiedsrichter Hans Zwerger erneut auf Elfmeter. Youngster David Schmid verwandelte zum letztlich glücklichen 4:3-Siegtreffer.

Tore 0:1 Rettig (5.), 0:2 Rettig (10.), 0:3 Rettig (20.), 1:3 Neumeyr (43.), 2:3 Neumeyr (45.), 3:3 Haug (75./FE), 3:4 Schmid (87./FE) – Zuschauer 100 – Schiedsrichter Hans Zwerger

SCMühlried – SV Ried abgebrochen Kurz vor Schluss wurde die Partie des abstiegsgefährdeten SV Ried wegen eines Gewitters abgebrochen – und zwar beim Stand von 5:1 für Aresing. Damit rutschten die Rieder nun auf den letzten Tabellenplatz ab. Wann das Spiel nachgeholt oder wie es gewertet wird, das muss nun das Sportgericht entscheiden.

