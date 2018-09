08:02 Uhr

Friedberg feiert sich beim Halbmarathon

Was die Sportveranstaltung so besonders macht.

Von Thomas Goßner

Ein paar Schweißperlen standen unserem Kollegen dann doch noch auf der Stirn, als er mittags frisch geduscht und umgezogen in der Redaktion erschien. Ansonsten sah Daniel Weber aber noch so aus wie einer, der eben 20 Kilometer locker in eineinhalb Stunden gelaufen ist. Auch über die gesamte Marathondistanz war er schon unterwegs, erzählt er uns, bevor er sich ans Schreiben macht.

Von unseren Büros am Marienplatz konnten wir gestern die Volksfeststimmung beim 16. Friedberger Halbmarathon live miterleben. Der vom damaligen Bürgermeister Peter Bergmair ins Leben gerufene Lauf hat sich zu einer besonderen Veranstaltung gemausert: Einerseits so familiär, dass die Teilnehmer mit Kind und Hund an den Start gehen. Andererseits so attraktiv, dass auch ambitionierte Sportler längere Wege auf sich nehmen, um in Friedberg dabei zu sein. Und wer nicht selbst mitmacht, steht gerne am Straßenrand, um die Athleten anzufeuern.

Mit rund 35000 Euro ist der Halbmarathon noch dazu günstiger als manches andere Event, das weniger Publikum anlockt. „Wir feiern Bayern“ stand auf den Trikots der Läufer. Und Friedberg hat sich mitgefeiert.

