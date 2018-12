17:04 Uhr

Friedberg hat Flair!

In den Geschäften der Altstadt und unterm Berg findet unter dem Motto „Kunst-Kulinarisches“ die lange Einkaufsnacht statt. Was der Abend zu bieten hat.

Von Vanessa Polednia

Der malerische Adventsmarkt rund um die Stadtpfarrkirche St. Jakob und im angrenzenden Archivhof macht die Friedberger Altstadt im Advent besonders attraktiv. Und am Freitagabend setzte man mit der langen Einkaufsnacht noch einen drauf. In etlichen Geschäften lockten Attraktionen und Angebote.

Seit 2012 veranstaltet der Aktiv-Ring Friedberg, eine Vereinigung von Friedberger Einzelhändlern, die lange Einkaufsnacht. Die Läden und der Adventsmarkt hatten am Freitag deshalb bis 22 Uhr geöffnet. Dabei wurde die historische Altstadt Friedbergs romantisch in Szene gesetzt und die Fassaden der denkmalgeschützten Geschäftshäuser in Farben getaucht.

Beim „Gerblinger“ in der Ludwigstraße gibt es eine Vielzahl an Produkten. Für die lange Einkaufsnacht hat das Geschäft einen Glüh-Gin-Probierstand aufgestellt. Dieser beinhaltet unteranderem den Gin „Sweet Herbs“ aus der Kulinark-Abteilung des Geschäfts. Die kalorienarme Glühweinalternative kam gut an. Die Freunde Michael, Sarah, Jessica und Matthias waren zufällig zur langen Einkaufsnacht in der Ludwigstraße und freuten sich über das kostenlose Heißgetränk. Für Geschäftsführer Andreas Gerblinger sind seine Gin-Kreationen das ideale Weihnachtsgeschenk.

Weihnachtswichtel und Grinch wuseln durch die Friedberger Innenstadt

Der Meinung ist auch Petra Hochstetter, die den Gerblinger-Gin gekauft hat. Sie war mit ihrer Freundin Astrid Binder und Petra Hochstetter aus Untermeitingen wegen des Adventsmarktes, aber auch zum Bummeln in die Friedberger Innenstadt gekommen. Beide sind fündig geworden und freuten sich, dass sie am Freitag länger Zeit hatten zum Verweilen. Für Freude sorgten außerdem Friseurin Uschi Eschbach und ihre Mitarbeiter. Sie wuselten als Weihnachtswichtel durch die Ludwigstraße und den Adventsmarkt. Die Kostüme hat die Friseurin selbst genäht und das aufwendige Make-up hatte die „Wichtel“ einige Stunden beschäftigt.

Die Hauptattraktion neben dem Adventsmarkt war der stimmungsvolle Fackelzug entlang der historischen Stadtmauer. Familie Hirgel war unter den Weihnachtslieder singenden Fackelträgern. Gabriele und Arno Hilgers und ihr Sohn Michael sind jedes Jahr dabei. „Das ist einfach ein wunderbares Gemeinschaftserlebnis“, strahlt Gabriele Hirgel. Und durch das Feuer der Fackeln zeige sich die Altstadt in einer anderen, noch romantischeren Gestalt.

Individuelle Geschenke einkaufen in Friedberg

Renate Mayer ist die Geschäftsführerin des Veranstalters Aktiv-Ring Friedberg. Sie betont die finanzielle Unterstützung durch den Sponsor Segmüller. „Und ohne die Freiwillige Feuerwehr wäre der Fackellauf nicht möglich gewesen“, so Renate Mayer.

Direkt am Adventsmarkt gelegen ist der Laden „Diedaa“ von Claudia Renz. Das Label verarbeitet aus biologisch zertifiziertem Leder aus Deutschland Taschen und Kinderschuhe. Für sie sind ihre Taschen das ideale Weihnachtsgeschenk. „Sie sind keine 08/15 Ware und der Beschenkte kann sich seine Tasche aus verschiedenen Varianten zusammenstellen“, so Claudia Renz.

Willi Weißgerber, Inhaber des Altstadtcafés, hat sich für den Abend einen kleinen Gag ausgedacht: „Im Obergeschoß ist Männerabend, da können die Männer auf ihre shoppenden Frauen warten.“ Für ihn als Konditor sei der Advent der Höhepunkt des Jahres und das ganze Sortiment, vom Lebkuchen-Hexenhaus bis zum Schoko-Weihnachtsmann, auf die Weihnachtszeit ausgerichtet.

Trotz der romantischen Stimmung sei im Vergleich zum letzten Jahr weniger los gewesen, resümiert „s.Oliver“-Filialleiterin Nursel Haltmayer. Die kalten Temperaturen könnten einige davon abgehalten haben, durch die Altstadt zu flanieren.

Für Otto Hengster, Mitarbeiter im Modegeschäft Tamaro Fashion, hat Friedberg Flair und der Adventsmarkt sei einmalig. Das mache Friedberg auch als Einkaufsort attraktiv. Andreas Gerblinger ist ähnlicher Meinung. Nur würde sich er am Friedberger Standort kostenlose Parkplätze wünschen, um für Kunden noch ansprechender zu sein.

Familie Lenz aus Augsburg schlenderte am Ende der langen Einkaufsnacht über den Adventsmarkt. Sie kommen auch so gerne nach Friedberg „hoch“. Denn Friedberger Läden wie das Handarbeitsgeschäft „Patchwork“ würden eine sehr gute Beratung und Auswahl anbieten. Friedberg präsentiert sich damit also nicht nur in der langen Einkaufsnacht als attraktiver Einkaufsort.

