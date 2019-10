Friedberg hat eine „neue“ SPD

Plus Die Friedberger SPD schickt bei der Kommunalwahl keinen ihrer amtierenden Stadträte mehr ins Rennen. Der Altersschnitt sinkt um ganze 25 Jahre.

Ortsvorsitzende Ulrike Sasse-Feile brachte es zu Beginn der SPD-Nominierungsversammlung für den Friedberger Stadtrat am Mittwoch auf den Punkt: „Heute findet eine Zäsur statt.“ Dies geschieht gezwungenermaßen: Von den amtierenden Stadträten – im Schnitt 71 Jahre alt – stellte sich zunächst keiner mehr zur Verfügung. Inhaltlich gibt es nach Meinung der Sozialdemokraten genug Baustellen in Friedberg – teilweise im wahrsten Sinne des Wortes.

SPD: Eichmann für mehr Fairness in Friedberger Politik

Es sei gelungen, Personen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und aus den verschiedenen Stadtteilen zu gewinnen, betonte Sasse-Feile. Nachdem sie vor rund eineinhalb Jahren noch vor einem weißen Blatt Papier gesessen habe, sei sie nun stolz auf das Ergebnis, nämlich die 30 Kandidaten für den neuen Friedberger Stadtrat nach der Kommunalwahl im März 2020. „Zeitweise habe ich drei Gespräche mit potenziellen Bewerbern pro Woche geführt. Und nicht immer waren die von Erfolg gekrönt“, sagte Sasse-Feile. Am Ende hätte die SPD ihr zufolge aber im Falle des Falles auch 40 Kandidaten aufstellen können.

Die Stadtratsliste der Friedberger SPD 1 / 11 Zurück Vorwärts 1. Roland Eichmann , 47, Bürgermeister

2. Ulrike Sasse-Feile , 53, Bankkauffrau

3. Markus Rietzler , 43, Feuerwehrmann

4. Simone Hörmann von und zu Guttenberg , 59, Juristin

5. Thomas Günther , 59, Architekt

6. Sabine Mergle , 50, Betriebsrätin

7. Gerd Nittbaur , 57, Nahverkehrskoordinator

8. Tamara Greber , 32, Lehrerin

9. Stefan Kolberg , 56, Feinwerktechniker

10. Sebastian Pfundmeir , 25, Handelsfachwirt

Die weiteren Listenplätze: Dominik Lichtenstern, Stefanie Lang, Daniel Lichtenstern, Conny Lehmann, Wolfgang Strobel, Heike Schubert, Gottfried Meitinger, Beate Gnädinger, Enis Sagi, Veronika Günther, Reiner Teuber, Petra Kahn, Daniel Hirte, Angela Frauscher, Jonas Lang, Marion Meyer-Jung, John Weigel, Monika Hoffmann, Thomas Schmid, Brigitte Dannhäuser-Lehmann

Jeder der 30 Kandidaten, die dem selbst ernannten „Team Friedberg“ angehören wollten, stellte sich und seine Ziele an dem Abend vor. Bürgermeister Roland Eichmann, der auf Listenplatz eins steht, sagte: „Wir wollen einen Stadtrat, der für eine fairere Art der Politik steht. In der Partei und auch der Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen braucht es weniger Ego und mehr gemeinsames Anpacken.“ Für Sasse-Feile, die Rang zwei in der Liste einnimmt, stehen thematisch die Fahrradfreundlichkeit sowie bezahlbares Wohnen im Vordergrund.

SPD in Friedberg will sich für Familien einsetzen

Von den übrigen 28 Bewerbern, darunter 15 Männer und 13 Frauen – Altersschnitt 46 Jahre – stachen einige mit konkreten Vorstellungen heraus. Architekt Thomas Günther zum Beispiel will sich ebenfalls beim Wohnungsbau und einem Innenstadtkonzept einbringen: „Es braucht mehr Fachkompetenz im Stadtrat. Ich möchte meine in diesen Bereichen zur Verfügung stellen.“ Junge Frauen auf der Liste wie Tamara Greber, Stefanie Lang oder Heike Schubert möchten den Fokus auf die Familienpolitik legen und Verbesserungen bei der Kinderbetreuung erreichen. „Ich habe erlebt, wie es ist, bis kurz vor Schluss nicht zu wissen, wie mein Kind betreut wird“, sagte Schubert.

Gottfried Meitinger, selbst Handwerker, erinnerte daran, dass Fachkompetenz gerade auch von den klassischen „Arbeitern“ wie ihm fehle. „Wir sind in der Politik unterrepräsentiert und das sollte sich ändern, meinte er. Weitere thematische Schwerpunkte der Kandidaten sind die stärkere Vernetzung der Ortsteile, der Öffentliche Personennahverkehr sowie die Digitalisierung. Die Liste wurde letztlich mit 40 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung von den Delegierten angenommen.

Bürgermeister Eichmann: "Übergang nicht optimal"

Im Gespräch mit der Friedberger Allgemeinen räumte Roland Eichmann ein: „Es gäbe sicher optimalere Übergänge als diesen radikalen. Die Erfahrung wird aber mit der Zeit kommen – und ganz sicher auch der Widerspruch aus den eigenen Reihen. Das ist auch gut so.“ Der SPD-Ortsverband entwickle sich sehr erfreulich: „Wir gehören gerade zu den am schnellsten wachsenden in der Partei deutschlandweit. Und wir spielen im März auf Sieg.“

Roland Eichmann ging auch auf die seiner Ansicht nach wichtigsten Projekte der kommenden Wahlperiode ein. Das große Neubauviertel an der Afrastraße zeige, dass die Stadt Vorhaben umsetzen könne. Roland Eichmann will weiter daran arbeiten, eine städtische Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Friedberg brauche dringend neue Baugebiete.

Friedberger SPD will bei Bahnhofstraße Tempo machen

Bei der Stadtentwicklung gelte es, die Bahnhofstraße nun schnell umzugestalten und gefasste Beschlüsse nicht immer wieder infrage zu stellen. „Es ist die letzte Chance, sie als Einkaufsstraße am Leben zu erhalten“, sagte Roland Eichmann. Auch der Marienplatz stehe auf seiner Agenda: „Ein unterirdisches Parkdeck sollten wir zumindest ernsthaft prüfen und zu weniger Autos in dem Bereich kommen.“ Umsetzen will er solche Maßnahmen zwischen den Altstadtfesten – entweder 2023/24 oder 2026/27. Auch die Digitalisierung der Stadtverwaltung werde eine Mammutaufgabe, zu der es aber keine Alternative gebe.