Friedberg hat jetzt ein neues, ganz besonderes „Frauen.Zimmer“

Ulrike Sasse-Feile hat in der Bahnhofstraße in Friedberg einen karitativen Pop-up-Store für Secondhandkleidung eröffnet.

Wo früher Willi Weißgerber mit seiner Frau Kleinigkeiten verkaufte, eröffnet nun ein Secondhandshop in Friedberg. Der Erlös unterstützt den karitativen Christkindlmarkt.

Geschmack, Stil und eine tolle Dekoration vereinen sich im Friedberger Secondhandshop Frauen.Zimmer in der Bahnhofstraße 2. „Begonnen hat alles damit, dass ich von meiner Tätigkeit als Wirkungscoach wahnsinnig viele tolle Klamotten habe“, sagt Ulrike Sasse-Feile. „Warum also nicht anderen eine Freude machen und gleichzeitig etwas Gutes tun?“

Secondhandshop in Friedberg unterstützt den Christkindlmarkt

Mit dem Verkauf ihrer Kleidungsstücke und Accessoires will die Friedbergerin den karitativen Christkindlmarkt in Friedberg unterstützen. Die Räume waren der Stadträtin bereits bekannt, da sie bereits das Wahlkampfbüro der SPD beherbergt hatten. Da sie sonst leer stehen würden, stellte sie Willi Weißgerber, der dort einige Zeit lang mit seiner Frau das Geschäft Kleinigkeiten betrieben hatte, gerne zur Verfügung.

Secondhandshop in der Bahnhofstraße kreiert eine Win-win-Situation

Er und andere Friedberger Geschäftsleute begrüßen den karitativen Pop-up-Store als Win-win-Situation. „Manch einer hat schon dem Wunsch Ausdruck verliehen, auf diese Weise vielleicht auch Start-ups zu unterstützen“, freut sich die temporäre Ladeninhaberin. Denn auf diese Weise werde die Bahnhofstraße belebt, und das bedeute für alle mehr Kunden.

Das Friedberger Frauen.Zimmer in der Bahnhofstraße 2 hat nur noch an zwei Tagen geöffnet, nämlich am heutigen Samstag von 10 bis 13 Uhr und am Freitag, 28. August, von 13 bis 18 Uhr. (chr)

