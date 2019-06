vor 38 Min.

Friedberg hat zu wenig Krippenplätze

Insgesamt konnte die Stadt Friedberg bisher 131 Kindern keinen Kindergarten-, Krippen- oder Hortplatz anbieten. Bei den Krippen wird das auch nicht mehr gelingen.

Von Tom Trilges

Die Eltern von 15 Kindern in Friedberg werden ab dem Sommer im Regen stehen: Die Stadt schafft es wohl nicht, ihnen einen Krippenplatz anzubieten. Das bestätigte Bürgermeister Roland Eichmann (SPD). Auch bei Kindergärten und Horten ist die Lage kritisch. Aus Sicht der Verantwortlichen sind hier aber Lösungen möglich.

Nicht alle 131 abgelehnten Anfragen für Betreuungsplätze sind akut

Von 131 abgelehnten Anfragen für Plätze in Kindergärten, Krippen und Horten sind nach Ansicht von Eichmann 43 nicht wirklich mitzuzählen: „Diese Eltern haben die vereinfachte Anmeldung genutzt, die wir seit diesem Jahr durchführen. Ähnliche Trends gab es auch in anderen Kommunen. Sie beharren aber nicht auf einem Platz, sondern regeln die Betreuung nun anderweitig.“

Rund die Hälfte dieser 43 Absagen ging an Eltern von potenziellen Hortkindern. Eine weitere Gruppe klammert die Stadt in ihren Berechnungen der Engpässe ebenfalls vorerst aus: Diejenigen Eltern, die ihre Kinder nur bei einer Zusage für eine ganz bestimmte Einrichtung überhaupt in die Kinderbetreuung geben. Dies betrifft 26 Kinder – acht in Krippen und 18 in Kindergärten.

15 Kinder können in keiner Friedberger Krippe betreut werden

Was bleibt, sind 30 Krippen- und 32 Kindergartenplätze zu wenig. Der Lösungsansatz der Stadt sieht folgendermaßen aus: In der Pater-Franz-Rheinisch-Straße soll die Übergangseinrichtung weitergenutzt werden. „Alle nötigen Verträge dazu sind auch schon fix. Der Kinderheimverein übernimmt weiterhin die Trägerschaft“, so Bürgermeister Eichmann.

Das große Problem ist das fehlende Fachpersonal. So läuft es vermutlich darauf hinaus, dass trotz vorhandener Räumlichkeiten nur je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe entstehen. Danach sind sieben Kindergarten- und 15 Krippenkinder immer noch nicht berücksichtigt.

Bürgermeister Eichmann verspricht Lösung bei Kindergartenplätzen

„Wir kriegen das mit den Kindergartenkindern über Tagespflege, Notgruppen und ähnliches hin. Da suchen wir im Austausch mit den Eltern individuelle Lösungen“, verspricht Eichmann. Anders sieht es mit den Krippenplätzen aus.

„Wir suchen nach Mitarbeitern und haben maximal noch vier bis sechs Wochen Zeit. Wir geben uns nicht geschlagen. Aber es wird schwierig“, so Eichmann. Im schlimmsten Fall kann sogar nur eine Gruppe an der Pater-Franz-Rheinisch-Straße entstehen. Dann sähe die Lage noch dramatischer aus.

Kritik, man hätte diese Entwicklungen längst einkalkulieren müssen, weist der Bürgermeister zurück: „Wir unternehmen in dem Bereich seit Jahren große Anstrengungen. Aber wie viele Eltern sich entscheiden, ihr Kind in die Betreuung zu schicken, können wir nicht wissen. Das ist nicht wie bei den Schulen, in die alle Kinder müssen.“ Bleibt es bei einem Anstieg der Betreuungsquote, sieht Bürgermeister Eichmann riesige Schwierigkeiten auf die Kommunen zukommen. Die Zahl von Eltern, die Kinderbetreuung nutzen, sei in den vergangenen Jahren schon gestiegen.

Kinderbetreuung: Eichmann kritisiert Politik der Landesregierung

Hinzu kommen nun zwei Faktoren, die für Probleme im Kindergartenbereich sorgen: Zum einen der neue monatliche 100-Euro-Zuschuss der Landesregierung für jeden Kita-Platz. Auch Krippenplätze sollen ab 2020 mit 100 Euro gefördert werden. Nur die Tagespflege ist außen vor – nach Meinung von Bürgermeister Eichmann eine klare Einschränkung der Wahlfreiheit.

Der zweite Aspekt betrifft die erstmals greifende Korridorregelung. Nach dieser dürfen Eltern von Kindern, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September 2013 geboren sind, frei zwischen einem weiteren Kita-Jahr und der Einschulung entscheiden. In Friedberg gehen 40 von 72 Korridorkindern weiter in den Kindergarten – das entspricht in etwa zwei zusätzlichen Gruppen.

Dieser Wert liegt sogar über dem Landkreisdurchschnitt von 50 Prozent. „Die Einführung der Regelung war überstürzt und die Kommunen müssen es ausbaden“, sagt Eichmann. Zahlreiche weitere Politiker hatten die Änderung in den vergangenen Monaten kritisiert. Es werde sich zeigen, ob der Trend, viele Kinder noch nicht einzuschulen, auch in den kommenden Jahren anhalte, so die Verantwortlichen.

Horte in Friedberg laut Bürgermeister ohne Härtefälle

Bei den Horten sieht die Stadt aktuell keine gravierenden Probleme. Es werde wohl gelingen, allen berufstätigen Eltern einen Hortplatz zur Verfügung zu stellen. Dennoch bleibt aktuell eine Lücke von 21 Plätzen.

Der Friedberger Stadtrat hat allerdings beschlossen, selbst keine Baumaßnahmen für Horte zu fördern. Die Plätze seien letztlich extrem teuer mit rund 1000 Euro pro Kind, sodass die Stadt keine weiteren Bemühungen tätigen will.

