vor 48 Min.

Friedberg hilft im Advent mit Spenden

An den Marktständen des Friedberger Advents stehen Dosen bereit, um für die Kartei der Not und und die Tansania Afrika-Hilfe zu spenden.

Von Tom Trilges

Weihnachten ist bekanntlich auch ein Fest der Nächstenliebe. Die Bürger für Friedberg füllen dies seit Jahren mit Leben und sammeln im Rahmen des Adventsmarkts Spenden – für die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, und für die Tansania Afrika-Hilfe der Mittelschule Friedberg. In diesem Jahr stehen an beinahe allen Ständen sowie in der Archivgalerie Spendendosen bereit.

Scheine, Münzen, D-Mark: Alle Spenden sind in Friedberg willkommen

„Die Einnahmen der dortigen Hatzold-Ausstellung sind auch komplett für den guten Zweck“, sagt Martha Reißner, Mitorganisatorin des Friedberger Advents. 14 Bilder der Familie Hatzold seien bereits verkauft worden und über 1400 Besucher da gewesen. Reißner weist darauf hin, dass sogar D-Mark-Münzen erlaubt seien. „Und Scheine freilich auch“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Lesen Sie dazu auch: Friedberger Advent 2019: Programm, Termine, Öffnungszeiten

Themen folgen