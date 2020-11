18.11.2020

Friedberg muss im Obdachlosenheim Security einsetzen

Die Friedberger Obdachlosenunterkunft in der Birkenau 12.

Plus Nur fünf Männer wohnen in Friedbergs Obdachlosenunterkunft. Doch diese machen solche Probleme, dass die Stadt einen Sicherheitsdienst einsetzt.

Von Ute Krogull

Sechs Monate lang will die Stadt Friedberg probeweise in ihrer Obdachlosenunterkunft im Ortsteil St. Afra Security-Männer einsetzen. Wie der zuständige Referent Wolfgang Schuß im Sozialausschuss des Stadtrates berichtete, ist die Situation dort eskaliert. Es gebe massive Beschwerden von Nachbarn. Die Polizei, aber auch der Notarzt seien immer wieder vor Ort.

Dem sonst stets gelassenen Referenten Wolfgang Schuß war die Emotion während seines Berichts deutlich anzumerken. Die Stadt betreibt die Unterkunft auf dem Grundstück Birkenau 12 seit dem Jahr 1979. In elf sehr einfach ausgestatteten Wohneinheiten mit je 15 Quadratmetern können Einzelpersonen und Familien untergebracht werden. Doch für Frauen und Familien ist es dort seit Langem nicht mehr der richtige Ort. Diese werden mittlerweile woanders untergebracht.

Friedberg: Obdachlose haben erhebliche Probleme mit Alkohol und Drogen

Wie in der Sitzung berichtet wurde, haben die aktuellen Bewohner, die dort teilweise schon eine ganze Weile leben, erhebliche Vorbelastungen. Alkohol und andere Drogen seien zu einem großen Problem geworden. "Sie machen die Nacht zum Tag", berichtete Schuß. In den frühen Morgenstunden eskaliere dann die Situation. Immer wieder riefen Nachbarn bei der Stadtverwaltung an, weil zum Beispiel Flaschen auf ihre Grundstücke geworfen werden. Abgesehen davon gebe es auch Aggression innerhalb der Bewohner - von Streit und Beleidigungen übelster Art bis hin zu Körperverletzung.

Der Stadtverwaltung zufolge hat sich die Problematik bei den Obdachlosen verschärft. Sie würden jünger, arbeiten nicht, haben Suchtprobleme, seien teils schon straffällig geworden und zeigten kaum noch Mitwirkungsbereitschaft. Vor einigen Jahren hat die Stadt einen Sozialarbeiter des Sozialverbandes SKM beauftragt, sich fünf Stunden die Woche um die Bewohner zu kümmern; mit dieser freiwilligen Leistung war Friedberg Vorreiter in der Region. Doch nachts finde keine Sozialkontrolle statt, so Schuß.

Blick in die Friedberger Obdachlosenunterkunft in der Birkenau 12. Bild: Ute Krogull (Archivbild)

Die CSU-Stadträtin Petra Gerber, die sich privat stark für Obdachlose engagiert, bestätigte die Ausführungen. Auch sie sei vor Ort gewesen und habe versucht zu helfen. Dieser Versuch war offenbar ernüchternd. "Ohne Alkohol braucht man da mit Essenspaketen nicht zu kommen", sagt die Frau, die sonst an Brennpunkten wie dem Oberhauser Bahnhof im Einsatz ist. Sie berichtete, dass auch Leute von außerhalb kämen und Alkohol und Drogen mitbrächten. Auch Streit wegen Frauen gebe es.

Zum Hintergrund: Kommunen sind zur Unterbringung von Obdachlosen gesetzlich verpflichtet. In anderen Obdachlosenheimen, zum Beispiel denen der Stadt Augsburg, sind Alkohol, Drogen und Besuch strikt verboten. Das kontrolliert ein Pfortendienst, der 24 Stunden am Tag besetzt ist. Die Stadt Friedberg kann diesen Aufwand nicht leisten.

Sicherheitsdienst ICPS überwacht Obdachlose in Friedberg

Daher kam die Idee, den Sicherheitsdienst ICPS aus Augsburg zu beauftragen, mit dem die Stadt Friedberg bereits zusammengearbeitet hat, zum Beispiel bei Großveranstaltungen. Zwei Männer sollen zumindest in den Hauptproblemphasen (an den Wochenenden zwischen 1 und 4 Uhr nachts) vor Ort sein und durch Präsenz und Gespräche zur Deeskalation beitragen. Das kostet 1500 Euro im Monat.

Nach einem halben Jahr will die Stadtverwaltung die Ergebnisse auswerten und dem Sozialausschuss vorlegen. Dann müsse man überlegen, wie es weitergeht. Die Stadträte stimmten diesem Vorschlag einstimmig zu - auch mit Blick auf die Nachbarn. "Es ist gut, Personen mit Autorität vor Ort zu haben", sagte Manfred Losinger ( CSU).

