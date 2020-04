vor 35 Min.

Friedberg näht Masken für einen guten Zweck

Der Aktiv-Ring verkauft die Schutzausrüstung auf dem Friedberger Wochenmarkt. Drei heimische Hilfseinrichtungen profitieren vom Erlös.

Am kommenden Freitag, 17. April, verkauft der Aktiv-Ring Friedberg selbst genähte Mund- und Nasenmasken auf dem Friedberger Wochenmarkt. Dazu werden noch bis Donnerstag alle fleißigen Näherinnen und Näher aufgerufen, Stoffmasken zur Verfügung zu stellen und zu spenden.

Der Verkaufserlös fließt zu je einem Drittel drei Friedberger Hilfseinrichtungen zu: der privaten Obdachlosenhilfe Friedberg von Robert Höck und Petra Gerber, der Friedberger Tafel sowie der Kartei der Not der Friedberger Allgemeinen.

Stadt Friedberg gibt Sondergenehmigung

Bürgermeister Roland Eichmann hat für den einmaligen Verkauf dieser Masken extra eine Sondergenehmigung erlassen, da auf dem Wochenmarkt normalerweise nur der Verkauf von Lebensmitteln erlaubt ist.

Robert Höck von der Obdachlosenhilfe Friedberg war begeistert von dieser Hilfsaktion. Er merkt an, dass man sich gar nicht vorstellen könne, wie viel Not und Hilfsbedürftigkeit auch in Friedberg vorhanden ist, auch wenn sie meist nicht sichtbar sei. Verschärft wird die Situation derzeit dadurch, dass auch die Tafeln nur über ein eingeschränktes Angebot verfügen oder nur sehr begrenzt geöffnet haben. Höck versichert, dass der Erlös der Aktion des Aktiv-Rings mit Sicherheit dort ankommt, wo er in Friedberg derzeit wohl mit am dringendsten benötigt wird.

Wer macht bei der Aktion in Friedberg mit?

Wer fertig genähte Masken spenden möchte, kann diese bis Donnerstagabend vor dem Patchwork – Haus für Handarbeit in der Bauernbräustraße 4 in Friedberg abgeben. Zur besseren Planung bittet Manuel Weindl vom Aktiv-Ring, bereits vorab per E-Mail mitzuteilen, wer Masken spenden kann und ggf. wie viele. Die E-Mail-Adresse lautet: info@aktivring.de.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen