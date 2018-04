vor 18 Min.

Friedberg nutzt den Heimvorteil

Die Herren III des TSV 1862 setzen sich in der Aufstiegsrelegation durch und dürfen in der kommenden Saison in der Bezirksliga aufschlagen.

Von Kerstin Reinhart

Der unverhofft gekommene Heimvorteil war vielleicht die ausschlaggebende Tatsache – schließlich schafften die Herren III des TSV Friedberg in eigener Halle in der Relegationsrunde den Aufstieg in die Bezirksliga.

Eigentlich hätte das Turnier bei der DJK Hochzoll stattfinden sollen, doch die hatten keine Halle – so ging’s nach Friedberg.

In das erste Spiel gegen die Nachbarn aus Hochzoll starteten die Mannen um das Damentrainer-Duo Adrian Lauer und Alex Wiskirchen fahrig und nervös – der erste Satz ging mit 20:25 verloren. Satz zwei begann nicht besser, aber die beim Stand von 1:7 erfolgte Ansprache von Alex Wiskirchen pushte das Team. Es folgte ein kompletter Dreh des Spiels, und nach zwei Aufschlagserien von Chris Haunschild und Michi Kornek wurde Hochzoll mit einem extrem deutlichen 25:11 nahezu deklassiert. Danach lief es wie am Schnürchen für den TSV. Durch eine hervorragende Blockarbeit von Sebastian Münster und eine sehr gute Abwehrleistung des Liberos Adrian Lauer konnte Alex Wiskirchen mit seinen Angriffen die Gegner zermürben. Eike Spechtmeyer aus der Vierten führte sich bei seinem Herren-III-Debüt mit zwei spektakulären Abwehrbällen und super Aufschlägen gut ein. Mit 25:20 und 25:14 und einem 3:1-Sieg schufen sich die Friedberger eine gute Ausgangsposition für das zweite Spiel gegen Weißenhorn, die Hochzoll ebenfalls mit 3:1 besiegt hatten.

Die ersten beiden Sätze liefen erneut nicht ganz nach Friedbergs Wunsch, nur Steffen Bruger als Libero zeigte eine sehr gute Leistung, konnte aber das 23:25 nicht verhindern. Zu viele Eigenfehler führten dazu, dass im zweiten Satz eine 24:21-Führung noch vergeben und der Satz mit 25:27 verloren wurde. Es folgte ein kompletter Systemwechsel, Peter Alban agierte nur noch als Zuspieler und zeigte hier auch eine sehr gute Leistung. Veit Stößel wechselte auf die Diagonalposition und Adrian Lauer wurde zum Libero. Von nun an lief’s und beim Stand von 9:5 verletzte sich Weißenhorns Topscorer und konnte nicht mehr weitermachen. Friedberg spielte befreit, Weißenhorn dagegen befand sich in einer Art Schockstarre.

Simon Gold, ein weiterer Debütant empfahl sich durch gute Blockarbeit und Aufschläge, „Veteran“ Frank Sonntag glänzte mit guten Angriffen in der Mitte und so glich Friedberg zum 2:2 (25:11 und 25:14) aus. Der Tiebreak musste über den Platz in der Bezirksliga entscheiden. In einem wahren Krimi setzte sich Friedberg nach einem 2:5-Rückstand mit 15:13 durch. Den Matchball verwandelte Sebastian Münster – trotz einer Verletzung, die er sich im ersten Match zugezogen hatte. Die Herren III dürfen sich nun auf eine Bezirksligasaison freuen.

Friedberg Alban, Haunschild, Gold, Lauer, Bruger, Stößel, Münster, Sonntag, Wiskirchen, Kornek, Spechtmeyer

