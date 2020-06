vor 47 Min.

Friedberg trauert um Marianne Kling

Die Frau des Friedberger Altbürgermeisters ist im Alter von 84 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben.

Von Thomas Goßner

Nach langer schwerer Krankheit ist Marianne Kling in der Nacht zum Sonntag gestorben. Die vielfach sozial und politisch engagierte Frau des Friedberger Altbürgermeisters Albert Kling wurde 84 Jahre alt. In Kürze hätten sie ihren 60. Hochzeitstag feiern können.

Kennengelernt hat sich das Paar in der Pfarrei Heilig Geist, wo beide in der Jugendarbeit tätig waren. 1960 wurde geheiratet, bald darauf startete Albert Kling seine politische Karriere, während sich seine Frau um die Erziehung des Sohnes Bernd kümmerte. Marianne Kling war außerdem beim Katholischen Frauenbund, bei der Frauen-Union und beim Kneippverein aktiv und sammelte zusammen mit den Frauen der Landräte Spenden für das Müttergenesungswerk.

Für Albert Kling war sie "die Stimme des Volkes"

Sie begleitete ihren Mann zu vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen und bei Besuchen in Friedbergs Partnerstädten. Für ihre zurückhaltende, bedächtige Art wurde Marianne Kling weithin geschätzt. „Sie war für mich die Stimme des Volkes“, sagt Albert Kling, der sich in den vergangenen neun Jahren unermüdlich um seine kranke Frau gekümmert hat und bis zuletzt auf der Intensivstation der Uniklinik Augsburg bei ihr war.

Das Requiem für Marianne Kling findet am Donnerstag, 18. Juni, um 9 Uhr in Heilig Geist in Hochzoll statt, die Beisetzung ist anschließend auf dem Friedhof Herrgottsruh.

Lesen Sie auch: Von der Kunst, die Menschen mitzunehmen

Themen folgen