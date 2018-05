vor 22 Min.

Friedberg verleiht Flügel

Petra Gerber und Lothar Sigl werden für ihre besonderen Verdienste ausgezeichnet

Von Sabine Roth

Aus Gold, Weißgold und gefasst mit je einem Brillanten: Das ist der Friedberger Flügel 2018. Er steht für die komplexe Zusammenarbeit auf einem soliden Fundament, das aus Marmor Palissandro von Mario Michl anfertigt wurde. Im Mittelpunkt des Flügels konzentrieren sich die Kräfte, so beschreibt es der Gold- und Silberschmied Hansjörg Fritsche. Er hat die Kunstwerke geschaffen. Diesmal erhalten diese besondere Auszeichnung für ihre Verdienste Petra Gerber und Lothar Sigl.

Alle zwei Jahre geht dieser Innovationspreis an ausgewählte Friedberger, deren Innovation, Kreativität und Begeisterung damit anerkannt werden sollen. Nun bereits zum neunten Mal. Wer in 2018 Friedberg beflügelt hat, das entschied vorab eine Jury und endgültig der Stadtrat. Bürgermeister Roland Eichmann freute sich, die beiden Friedberger Flügel 2018 am Freitagabend im Rathaus im Rahmen eines Festakts feierlich überreichen zu dürfen. Sein Dank ging auch an die Stadtsparkasse Augsburg/Friedberg, die den Preis finanziell unterstützt hat.

„Im Jahr 2004 wurde dieser Innovationspreis auf Vorschlag meines Vorgänger Peter Bergmair ins Leben gerufen, um Personen zu würdigen, die sich um einen neuen Aufbruch in und von Friedberg verdient gemacht haben“, so Eichmann. Dies können Friedberger Bürger sein oder solche, die mit dieser Stadt eine besondere Verbindung haben oder als Botschafter der Stadt nach außen wirken.

Dieses Mal ging ein Flügel an Petra Gerber. Die bekannteste Immobilienmaklerin der Stadt, die viele Jahre im Aktivring aktiv war, engagiert sich schon lange für bedürftige Menschen. Sie unterstützt Kinder in Sri Lanka und Afrika und sammelt Spenden für ihre Projekte. Im Winter hat sie Obdachlosen Decken, Kleidung und Essen gebracht. „Ihre Hilfe für Bedürftige, aber auch ihre frischen Ideen überzeugte die Jury“, so Laudator Eichmann. Petra Gerber war gerührt und kämpfte mit den Tränen. „Wenn Friedberg nicht beflügeln würde, stünde ich heute nicht hier“, sagte sie. Ganz besonders dankte sie dem Stadtrat und der Verwaltung für die unkomplizierte Umsetzung ihrer Ideen.

Der zweite Flügel ging an Lothar Sigl. Er betreibt das Landhaus Sigl in Rederzhausen, sichert aber auch erstklassiges Eishockey in der Region. Landrat Klaus Metzger übernahm die Laudatio für den Preisträger. Metzger selbst ist großer Fan der Panther und fast immer im Stadion. Seit über 30 Jahren gilt Sigl, der Hauptgeschäftsführer der Augsburger Panther GmbH, als Retter des Eishockeys in Augsburg. Hier war und ist immer noch viel Herzblut gefragt. „Seine Beharrlichkeit, seine Visionen und sein Mut haben das sportliche Überleben des Clubs garantiert“, so Metzger. Seit März 2018 gehört Sigl zum fünfköpfigen Aufsichtsrat der Panther. „Er ist dort am richtigen Platz“, bekräftigt Metzger. „Sein größter Erfolg aber ist das Curt Frenzel Stadion, das ihm viel Kraft gekostet hat. Vielen Dank für diesen Einsatz.“ Für Sigl ist diese Auszeichnung eine große Ehre und er bedankt sich sehr dafür. „Was habe ich denn für Friedberg gemacht?“, sagt er und lacht. „Ich fühle mich eher als Außenminister.“ Damit hat er Recht. Sein Engagement gehe aber von Friedberg aus – es beflügelt.

Für die musikalische Untermalung dieses Abends sorgte das E-Gitarrentrio mit Ersin Erkan und seinen jazzigen Klängen.