vor 59 Min.

Friedberg will einen neuen Kindergarten bauen

Friedberg hatte Probleme, alle Krippen- und Kindergartenkinder unterzubringen. Damit das nicht wieder passiert, ist ein Neubau geplant. Es gibt schon einen Standort.

Von Ute Krogull

Der Mangel an Kindergartenplätzen in Friedberg hielt dieses Jahr Eltern, Politik und Stadtverwaltung in Atem. Nach der Anmeldung im Frühling zeichnete sich ab, dass über 70 Kindergartenplätze fehlen. Im Juli hieß es dann, dass man 145 Kindern keinen Krippenplatz (unter Dreijährige) bzw. Kindergartenplatz (bis Schuleintritt) bieten könne. Nun konnte der zuständige Referent Wolfgang Schuß im Stadtrat Entwarnung geben: „In Friedberg gab es keine Ablehnung.“

Zur Kehrtwende hatte vor allem beigetragen, dass sich eine Interimslösung an der Pater-Franz-Reinisch-Straße anbot. Hier stehen Container-Pavillons, die der Christophorus-Kindergarten während der Generalsanierung genutzt hatte. Diese Woche ziehen dort zwei Gruppen ein, ein Dritte wird folgen. Zur Entspannung der Situation trug außerdem bei, dass viele Eltern nun doch keinen Platz benötigten, obwohl sie sich zuerst gemeldet hatten. Laut Bürgermeister Roland Eichmann hatte das neue zentrale Anmeldesystem dazu geführt, dass auch Kinder eingetragen wurden, die nicht unbedingt Bedarf hatten.

An der Bozener Straße in Friedberg soll ein Kindergarten gebaut werden

Schuß betonte zu der jetzigen Situation: „Das ist nur ein Etappenziel, kein Grund sich auszuruhen.“ Daher plant die Stadt mehrere weitere Maßnahmen. Das größte Projekt ist der Neubau einer vierzügigen Kindertagesstätte neben Edeka an der Bozener Straße. Laut Schuß laufen bereits Gespräche mit dem Grundstückseigentümer und einem potenziellen Betreiber. Dem Vernehmen nach ist dies der Kinderheimverein, der in Friedberg bereits sieben Einrichtungen betreibt.

Für die Errichtung der Kita wäre zwar eine Bebauungsplanänderung nötig, doch hofft Schuß trotzdem, dass sie in zwei bis zweieinhalb Jahren eröffnet werden kann. Auf dem Grundstück an der Bozener Straße ist ein Bolzplatz; für diesen gibt es laut Eichmann jedoch auch eine andere Option.

Bislang waren als Standorte für einen Neubau Flächen südlich des bestehenden Kindergartens St. Angela am Heimatshauser Weg und westlich der Grundschule in Friedberg-Süd im Gespräch. Allerdings kam die Stadt davon wieder ab, unter anderem weil der Bring- und Holverkehr eine zu große Belastung für die Anwohner wäre.

Der Kindergarten Maria Alber in Friedberg-West soll erweitert werden

Eine weitere Maßnahme ist die Erweiterung der Kita Maria Alber in Friedberg-West. Diesen Kindergarten in der Friedrich-Schuck-Straße besuchen momentan 75 Kinder in drei Gruppen. Schuß rechnet damit, dass im September 2020 eine Gruppe hinzukommt, die nächste dann im Winter 2020. Er kündigte an, dass beide Projekte noch dieses Jahr im Stadtrat ausführlich behandelt würden, möglichst im Oktober.

Derweil ziehen in den Interimskindergarten an der Pater-Franz-Reinisch-Straße heute die ersten Kinder ein – eine Krippen- und eine Kindergartengruppe. Im Januar sei die Eröffnung einer weiteren Gruppe geplant, berichtet Gudrun Keller-Buchheit, Geschäftsführerin des Kinderheimvereins, der Träger der Einrichtung ist. „Wir hatten das nicht so geplant, sind aber eingesprungen, weil der Bedarf so hoch war“, erläutert sie. Die größte Herausforderung sei nicht die Raumfrage, sondern Erzieherinnen zu finden. Auch dieses Problem sei jedoch so gut wie gelöst. Schuß und Eichmann hatten im Stadtrat betont, sie seien froh über den Kinderheimverein und sein Engagement. Keller-Buchheit hatte sich stets optimistisch gezeigt, dass Friedberg alle Kinder unterbringen würde. „Das war nicht die große Katastrophenstimmung.“

