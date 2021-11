Friedberger Advent und Karitativer Christkindlmarkt abgesagt: Das kommt als Ersatz

Plus Die Buden werden gerade aufgebaut, trotzdem wurden der Friedberger Advent und der Karitative Christkindlmarkt abgesagt. Eine kleine Aktion findet jedoch statt.

Die Entscheidung fiel nach Treffen am Dienstagabend: Der Friedberger Advent wird auch dieses Jahr abgesagt. Dasselbe gilt für den Karitativen Christkindlmarkt. Mitauslöser dafür waren die Aussagen von Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei der Pressekonferenz zu verschärften Corona-Regeln in Bayern. Gerd Horseling von den "Bürgern für Friedberg" erläutert die Gründe für die Entscheidung und Ulrike Sasse-Feile berichtet, welche Pläne es als Ersatz für den karitativen Markt gibt.