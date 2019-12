vor 3 Min.

Friedberger Advent: Die Glühweinhütte ist der schönste Stand

Die Friedberger Glühweinhütte kann die Online-Abstimmung für sich entscheiden. Über 5500 Menschen haben am Voting teilgenommen.

Von Christian Gall

Das Ergebnis ist eindeutig: Mehr als 1700 Menschen kürten die Friedberger Glühweinhütte zum schönsten Stand auf dem Friedberger Advent. Gut 5500 Teilnehmer haben an der Online-Abstimmung über die tollste Bude auf der Internetseite der Friedberger Allgemeinen teilgenommen. Thomas Kotnig, der gemeinsam mit seiner Frau Susanne die Friedberger Glühweinhütte betreibt, freute sich sehr über das Ergebnis: „Wir geben uns viel Mühe, damit alles schön aussieht. Es ist toll, wenn das von den Leuten auch gesehen wird.“ Die Bude steht in diesem Jahr bereits zum 26. Mal auf dem Friedberger Advent – es gab nur eine einzige Auszeit. Wie Thomas Kotnig erzählt, habe er bei Freunden und Kunden Werbung für die Abstimmung gemacht. „An unseren Stand kommen viele junge Leute, die online gut vernetzt sind. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt“, sagt er.

Friedberger Advent: So lief die Abstimmung über die Stände

Die Friedberger Glühweinhütte wurde zum schönsten Stand auf dem Friedberger Advent gewählt. Bild: Tom Trilges

Auch andere Stände konnten mehr als 1000 Stimmen sammeln. Auf Platz zwei kam in der Abstimmung mit 1220 Stimmen „Wachs und Kunst“ der Familien Schwarz und Späth, gefolgt von Kunstgewerbe Claudia Mayer mit rund 1040 Stimmen. Leer ausgegangen ist keiner der über 50 Stände auf dem Adventsmarkt – jeder einzelne wurde mindestens einmal zum Lieblingsstand gekürt. Kein Wunder, denn die Arbeit, die in den Buden steckt, sieht man jeder einzelnen genau an.

Sehen Sie hier die Ergebnisse:

