Friedberger Advent stärkt Zusammenhalt

Der Friedberger Advent zeigt, was Amazon und Co. nicht bieten können.

Die langen Einkaufsnacht findet seit sechs Jahren im Rahmen des Friedberger Advents statt. Organisiert wird die Aktion vom Gewerbeverband „Aktiv-Ring Friedberg“. Ihr Ziel ist unter anderem, die Wirtschaft in Friedberg mit Veranstaltungen zu stärken.

Ein starker Einzelhandel vor Ort ist nicht nur für die Inhaber selbst von Bedeutung. Eine Innenstadt ohne Geschäfte ist kaum vorstellbar oder gar attraktiv. Durch die Globalisierung und die Konkurrenz mit Großunternehmen hat es der regionale Einzelhandel jedoch oft schwer. Die Veranstaltungen rund um den Friedberger Advent zeigen, was Amazon und Co. nicht können: Leute zusammenbringen, Weihnachtsstimmung und Freude in der dunklen Jahreszeit wecken.

Es geht somit nicht nur um den Konsum von Lebensmitteln und Weihnachtsgeschenken. Belebte öffentliche Plätze sind Teil einer lebenswerten Stadt. Aktionen, wie der gemeinsame Fackellauf und das Altstadtfest, kommen gut an und stärken das Gemeinschaftsgefühl der Friedberger. Die vielen engagierten Bürgern der Stadt Friedberg wissen diese gemeinschaftlichen Erlebnisse zu pflegen und machen Friedberg damit zu einer lebenswerten Stadt.

