Friedberger Aktion "Stadtradeln" startet: Wer radelt am meisten?

21 Tage lang Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen und dabei Kilometer sammeln. Darum geht es beim Wettbewerb "Stadtradeln" in Friedberg.

Am 1. Mai startet bereits zum siebten Mal die Aktion „Stadtradeln“ des Bündnisses für Klima in Friedberg. Bis zum 21. Mai gilt es, so viele Kilometer und Höhenmeter wie möglich auf den Tacho zu bringen. „Stadtradeln“ ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Flankierend zu den Kampagnen „Ich kauf vor Ort“ und „Einkaufen-in-friedberg.de“ kann der Innenstadtbesuch auch während des Umbaus der Bahnhofstraße und der Sanierung der B300 entspannter erfolgen.

Neben Routenvorschlägen auf der städtischen Website unter www.friedberg.de und einer optimierten Radwegbeschilderung locken interessante Preise und eine Partnerstadt-Challenge zur sportlichen Betätigung. Die Anmeldung für Teams und Einzelradler kann ab sofort unter www.stadtradeln.de erfolgen. Komfortabel lassen sich die Daten direkt auf dem Smartphone über die Stadtradeln-App erfassen.

Dieses Jahr findet die Initiative „Stadtradeln“ sogar zweimal statt - die zweite Runde startet gemeinsam mit dem Landkreis im Juni. (AZ)