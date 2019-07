vor 22 Min.

Friedberger Altstadtfest: Erste Aufführung am Donnerstag

Das Friedberger Altstadtfest findet vom 12. bis 21. Juli statt. Schon vorher führen Jugendliche von der Konradin-Realschule ein Theaterstück am Wittelsbacher Schloss auf.

Schon vor dem offiziellen Beginn des Friedberger Altstadtfestes führen Schüler der Konradin-Realschule am Schloss das Stück "Versuch über die Zeit" auf.

Am Donnerstag ab 19 Uhr führen Jugendliche von der Konradin-Realschule das Stück „Versuch über die Zeit“ am Wittelsbacher Schloss auf. Die Veranstaltung ist damit bereits vor dem offiziellen Beginn die erste im Rahmen des elften Friedberger Altstadtfestes.

Altstadtfest in Friedberg startet Freitag

Dieses startet dann am Freitag um 18 Uhr mit dem großen Einzug vom Volksfestplatz aus durch die Altstadt. Zehn Tage lang feiert die Stadt anschließend die Friedberger Zeit und erwartet dazu rund 150000 Besucher aus der ganzen Region.

Das Theaterstück der Konradin-Realschule widmet sich dem Thema „Zeit“ aus ganz verschiedenen Perspektiven. Die Schüler haben dazu einzelne kleine Szenen einstudiert. Mit den einfachen Mitteln von Körper, Tanz und Musik versuchen sie, den Zuschauern die „Zeit“ in verschiedenen Kontexten zu vermitteln.

Schüler führen Theater vor Beginn der Friedberger Zeit auf

Insgesamt sind 20 Jugendliche aus den Klassen sechs bis zehn dabei. Mehr als die Hälfte stand zuvor noch nie beim Altstadtfest auf der Bühne und erlebt am Donnerstagabend somit eine Premiere. Leiterinnen der Theatergruppe sind Cornelia Kolb-Knauer und Anina Scheel. Den „Versuch über die Zeit“ gibt es auch noch am Samstag und Sonntag jeweils um 19 Uhr am Schloss zu sehen. Der Eintritt ist zu allen Vorstellungen ist frei. (FA)