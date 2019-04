vor 17 Min.

Friedberger Autofahrer bekommt schlechtes Gewissen

Ein Autofahrer setzte in Friedberg jetzt wohl aus schlechtem Gewissen seinen Wagen zurück und geriet dadurch in eine Verkehrskontrolle der Polizei.

Ein Friedberger wollte gerade von einer Tankstelle wegfahren. Dann setzte er zurück und die Polizei wurde auf ihn aufmerksam. Was bei der Kontrolle herauskam.

Ein 56-Jähriger bekam am Dienstag gegen 21.30 Uhr ein schlechtes Gewissen, als er in der Augsburger Straße vom Gelände einer Tankstelle fuhr. Beim Anblick des vorbeifahrenden Streifenwagens hielt er abrupt an und setzte zurück. Damit zog der Fahrer die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich, die anschließend eine Verkehrskontrolle durchführten.

Dabei wurde der Grund für das Fahrmanöver des Augsburgers klar: Er roch stark nach Alkohol und Marihuana. Den Atemtest konnte er nur mit Mühe machen. Weil er dazu auch mehrere Wiederholungen brauchte, wurde schließlich eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Der Drogentest verlief aber negativ. (pafe)

