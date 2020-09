vor 33 Min.

Friedberger Autor Patrick Hahmann schreibt Fantasy-Roman

Plus Patrick Hahmann aus Friedberg veröffentlicht mit einer Autorin „Die Wiederkehr der Götter“ beim renommierten Piper-Verlag. Wie es dazu kam.

Von Isabelle Sasse

Noch auf der Suche nach spannenden Lektüre? Wer mag, kann in dem Buch eines Friedbergers schmökern: Patrick Hahmann hat zusammen mit Jennifer Lehr den Fantasy-Roman „Die Wiederkehr der Götter“ geschrieben.

Auf dem Buch steht jedoch ein anderer Name: P. J. Lehmann. Warum haben die beiden ein Pseudonym gewählt? Einfach, weil es schön klinge. Und weil es zu einem Fantasy-Roman passe. Die abgekürzten Vornamen sind nicht selten in diesem Genre – man denke an Autoren wie J. R. R. Tolkien („Herr der Ringe“) und George R. R. Martin („Das Lied von Eis und Feuer“).

Das Erstlingswerk von Patrick Hahmann aus Friedberg

Patrick Hahmann hat beruflich eigentlich nichts mit fantastischen Welten zu tun: Der 29-Jährige hat einen Abschluss in Materialwissenschaften und arbeitet im handwerklichen Betrieb seines Vaters mit. Fantasy-Romane liest er gerne, ebenso aber Krimis. „Die Wiederkehr der Götter“ ist sein erster Roman. Jennifer Lehr lebt mit ihrer Familie im hessischen Weilburg. Die 33-Jährige hat bereits 2014 ein Buch herausgebracht: den Science-Fiction-Roman „Stranger 2905“. Die beiden schreiben seit ein paar Jahren zusammen.

Begonnen habe es damit, dass Hahmann eine Operation am Bein hatte. Aus Langeweile meldete er sich auf einem Fantasy-Geschichten-Forum im Internet an. Dort trafen sich die beiden und begannen, die Geschichte ihrer Figuren Iouna und Halvar zu erzählen. Die positive Resonanz führte dazu, dass sie weiterschrieben und die Story länger wurde als gedacht.

Friedberger Autor: Erfolg bei Schreibwettbewerb

Veröffentlicht wurde Band 1 im Juli beim renommierten Piper-Verlag. Dieser lobt jedes Jahr einen Schreibwettbewerb für unbekannte Autoren aus. Dort schaffte es „Die Wiederkehr der Götter“ ins Finale und der Verlag bot an, das Werk zu drucken. Aber worum geht es überhaupt? Der Klappentext verrät es:

„Halvar, ein Kopfgeldjäger fern seiner Heimat, erhält den Auftrag, eine junge Frau zu finden. Dass es sich dabei um Iouna handelt, die verschwundene Prinzessin der Nordleute, stellt ihn vor weitaus mehr Probleme als eine uralte Fehde zwischen ihren Völkern. Doch auch Iouna erkennt, dass der wortkarge Mann mehr ist, als er zu sein scheint. Beide suchen ihren Platz in der Welt, ohne zu ahnen, dass sie dabei von ihren Göttern beobachtet werden.“

Wer also Geschichten über Krieger, Prinzessinnen und Götter in einer fremden Welt mag, ist hier gut aufgehoben. Die Autoren haben viel Recherche betrieben. Sie wollten keine romantisierte mittelalterliche Welt. „Es ist keine heile Welt, es ist real und düster“, sagt Hahmann.

Roman von Friedberger: Wie löst sich das Geheimnis auf?

Das Buch ist wechselnd aus Iounas und Halvars Perspektive geschrieben. Dabei werde Halvars Geschichte beinahe rückwärts erzählt, erklärt der Autor. Der Leser wisse am Anfang nichts über die Vergangenheit des Helden. Das Geheimnis wird jedoch im Roman aufgelöst. Bei Iouna ist es umgekehrt: Ihre Vergangenheit ist bekannt, doch wird ihre gegenwärtige Situation nur langsam entschlüsselt.

Band 1 baue sehr stark auf die Figuren und deren Entwicklung, sagt Hahmann: „Es war unser Ziel, dass die Figuren sich glaubhaft entwickeln.“ Lehr erzählt außerdem, dass die beiden Figuren (entgegen der Konventionen in Fantasy-Romanen) nicht dem Schönheitsideal ihrer Welt entsprechen. Den Autoren war es wichtig, realistisch zu bleiben. Auch ihre Nebencharaktere haben eigene Ziele.

Friedberger Autor Hahmann: Spannungsbogen über drei Bände

Die Autoren bauen einen Spannungsbogen auf, der sich in einer zusammenhängenden Geschichte über drei Bände ziehen soll.

Band 1 „Wiederkehr der Götter – Der Schatten des Todes“ ist in Buchhandlungen und über die Website www.pjlehmann.de erhältlich (Piper, 566 Seiten, 23 Euro). Band 2 soll im Februar 2021 erscheinen. Fragen oder Kommentare nehmen die Autoren gerne entgegen, sowohl über die Homepage als auch über Facebook und Instagram.

