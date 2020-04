29.04.2020

Friedberger Fotograf zeigt das Leben im Kloster

Die schönsten Fotos aus der Abtei Oberschönenfeld hat der Friedberger Fotograf Rudolf Baier (rechts) jetzt in einem Buch zusammengefasst. Unsere Abbildung links zeigt den Einband.

Rudolf Baier veröffentlicht einen Bildband zu Oberschönenfeld. Er zeigt auch seltene Einblicke in das Leben hinter den Klostermauern.

Die Zisterzienserabtei Oberschönenfeld ist nicht nur in der Region sehr bekannt, sondern genießt auch ein hohes Ansehen über die schwäbischen Grenzen hinweg. Seit mehr als 800 Jahren leben dort Schwestern des Zisterzienserordens, deren Tagesablauf auch heute noch nach den monastischen Regeln des heiligen Benedikt ausgerichtet ist. Die Klausur, in der die Ordensschwestern beten, arbeiten und leben, ist ein für die Öffentlichkeit nicht zugänglicher Bereich. Selbst Besucher, die einige Tage oder Wochen zu Gast in der Abtei sind, dürfen diesen Bereich nicht betreten.

Friedberger Fotograf genießt großes Vertrauen

Der Friedberger Fotograf Rudolf Baier begleitet mit seiner Kamera seit mehr als zwölf Jahren das Leben im inneren Bereich der Abtei. Möglich ist dies nur, weil sich über eine lange Zeit der Zusammenarbeit sehr viel Vertrauen aufgebaut hat.

Viele Publikationen wurden mit Bildern von Rudolf Baier ausgestattet. Sei es das Buch zum 800-jährigen Jubiläum oder großformatige Jahreskalender, die Homepage und vieles mehr. In seinem Bestand befinden sich mittlerweile mehr als zehntausend Bilddateien zum Leben im Kloster.

Die schönsten Bilder aus zwölf Jahren

In einem Bildband sind jetzt auf 160 Seiten im A4-Querformat die schönsten Fotos zusammengefasst. Der Leser bekommt einen Einblick in das Refektorium, den Kapitelsaal, das Chorgestühl, die Klosterküche, den persönlichen Wohnbereich der Schwestern, den Klostergarten, die Paramentstickerei, die Kellergewölbe, aber auch in das alltägliche Leben der Schwestern.

Der Bildband kann zum Preis von 29,90 Euro im Klosterladen der Abtei Oberschönenfeld erworben werden. Er ist auf hochwertigem Bilderdruckpapier gedruckt und mit einem Hardcover- Einband versehen. (AZ)

