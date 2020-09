vor 33 Min.

Friedberger Geschäfte laden zum Test ein: Wie gesund sind Sie?

Plus In der Ludwigstraße werden ab Mitte September kostenlose medizinische Messungen angeboten. Was die Besucher testen lassen können.

Wer Interesse an einem Check seines Gesundheitszustandes hat, kann sich vom 16. bis 26. September in der Friedberger Innenstadt kostenlos testen lassen. Von verschiedenen Geschäften werden Körperanalysen, Augeninnendruckmessungen und Hörtests angeboten. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Messungen nicht nur für Kranke, sondern für alle Interessierten und jegliche Altersgruppen angeboten werden.

Im Brillengeschäft Augensache können Kunden ihren Augeninnendruck messen lassen. Die Optikerin Simone Bellanova empfiehlt den Test vor allem für Kurzsichtige und Menschen über 50. Das Messgerät stehe nur während der Gesundheitstage zur Verfügung, so der Marketing-Fachmann Pietro Bellanova. Kunden könnten sich so den Gang zum Augenarzt ersparen. Adresse: Ludwigstraße 5.

Spätestens, wenn die erste Lesebrille nötig wird, solle auch der Augendruck kontrolliert werden, um Erkrankungen wie den Grünen Star frühzeitig zu erkennen. Bild: BVA (dpa)

Im Hörgerätgeschäft Kini-Hören werden Gehörtests und Hörentwöhnungsanalysen angeboten. Dabei werden mögliche Hörverluste oder Schwierigkeiten des Gehirns bei der Verarbeitung von Lautreizen festgestellt. Der Test sei vor allem für Menschen über 50 und solche, die beim Hören Schwierigkeiten haben, zu empfehlen, so Hörakustikmeister Michael Schmitz. Adresse: Ludwigstraße 13.

Kostenlose Beratung in der Apotheke

Die Ludwigs-Apotheke bietet Messungen des Body Mass Index (BMI) und des Körperfettanteils an. Auch könnten Kunden sich anschließend kostenfrei beraten lassen, so die Apothekerin Antje Greve. Die Körperanalyse biete sich für Diabetes- und Herz-Kreislauf-Patienten an, aber auch für Sportbegeisterte, die den Stand ihrer Fitness abfragen möchten. Adresse: Ludwigstraße 25.

Die Gesundheitstage werden seit eineinhalb Jahren von den drei Geschäften in Kooperation organisiert. Ziel sei es, Menschen aus der Region dazu zu bringen, ihre Vitalität zu überprüfen, sagt der Marketing-Fachmann Pietro Bellanova. Für diejenigen, die sich in allen drei Geschäften testen lassen, gibt es zusätzlich eine Geschenktüte. (nrö)