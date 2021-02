vor 33 Min.

Friedberger Haushalt: Ein straffes Programm in schwierigen Zeiten

Plus Trotz der Corona-Krise investiert die Stadt Friedberg 2021 viel Geld. Ist das zu schaffen?

Von Ute Krogull

Hier ein paar Millionen, dort ein paar Hunderttausend: Die Investitionen der Stadt Friedberg für 2021 summieren sich. Dabei hatten Kämmerer und Bürgermeister vor nicht einmal einem Jahr eindringlich vor den finanziellen Einschnitten durch die Corona-Krise gewarnt.

In den vergangenen Wochen starteten mit dem Neubau des Bauhofs und dem Umbau der Bahnhofstraße zwei lange diskutierte Projekte. Sie aufzuschieben, hätte sie noch teurer gemacht. Außer in Beton und Asphalt investiert Friedberg in Bildung und Familie: Die Erweiterung der Grundschule Süd für Ganztagsbetreuung ist ein Muss, die Schaffung von Betreuungsplätzen Pflichtaufgabe. Bei den Kitas werden gewaltige Summen auf Friedberg zukommen - aber auch Zuschüsse. Und zum Glück hat man mit der Rücklage aus dem Jahr 2019 für das straffe Programm in schwierigen Zeiten eine Grundlage geschaffen.

Die goldenen Zeiten für Friedberg sind vorbei

Denn: Dieses Pölsterchen kommt gelegen und Friedberg steht insgesamt finanziell sehr solide da. Allerdings sind die goldenen Jahre vorbei. Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbeflächen gibt es nicht mehr, welche Folgen die Pandemie auf Gewerbe- und Einkommenssteuer hat, wird sich erst dieses und nächstes Jahr wirklich zeigen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass der Stadtrat sich zusammenrauft und die Projekte priorisiert, die ihm für die Stadt und deren Bürger am Wichtigsten sind - und sich an diese Prioritätenliste dann auch hält.

