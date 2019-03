vor 49 Min.

Friedberger Käse-Dieb (87): Zwischen Gesetz und Mitgefühl

Franz S. aus Gersthofen hat am vergangenen Freitag Käse im Wert von 4,55 Euro in einem Friedberger Verbrauchermarkt gestohlen.

Plus Der 87-jährige "Käse-Dieb" von Friedberg, Franz S., ließ schon einmal etwas mitgehen. Nun könnte es juristisch ernst werden. Viele Menschen möchten helfen.

Von Tom Trilges

Einer Welle des Mitgefühls kann sich der „Käse-Dieb“ von Gersthofen, Franz S.*, sicher sein – nicht aber der Milde der Justiz. Den Mann, der am vergangenen Freitag in einem Friedberger Verbrauchermarkt Käse im Wert von 4,55 Euro gestohlen hatte, erwarten spürbare Konsequenzen. Dass er nach eigenen Angaben nicht genug Geld für Lebensmittel hat, entsetzt viele Leser. Wir sind der Frage nachgegangen, was Franz S. jetzt droht und haben die Meinungen zum Fall zusammengefasst.

Daniela Lichti-Rödl, Pressesprecherin des Amtsgerichts Aichach, sagt: „Der Strafrahmen liegt bei einer Geldstrafe bis hin zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.“ Bei der ersten Tat gingen die Behörden den Fällen allerdings nur nach, wenn eine Strafanzeige vorliege – vorausgesetzt der Wert des gestohlenen Gegenstandes sei gering. Sind die Behörden mit einem Fall betraut, gebe es in aller Regel zunächst eine Geldauflage an eine gemeinnützige Organisation. Friedberger Käse-Dieb droht hohe Strafe Stiehlt eine Person erneut, ende das zweite Verfahren meist mit einem Strafbefehl und einer Geldstrafe, die höher liege als die Geldauflage. Dieser Fall liegt aktuell bei Franz S. vor. Der 87-jährige Gersthofer hat bereits vor zwei Jahren gestohlen. Er muss seither eine Geldauflage von 700 Euro in Raten abbezahlen. „Bis heute sind das jeden Monat 15 Euro“, sagte Franz S. gegenüber unserer Redaktion. Welche rechtlichen Konsequenzen der Diebstahl vom vergangenen Freitag haben wird, ist bisher noch unklar. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die genaue Summe ist laut Lichti-Rödl vom Amtsgericht Aichach grundsätzlich abhängig vom Wert des Gestohlenen, den Vorstrafen des Täters und dessen Einkommen. „Es gibt sozusagen eine Eskalationsleiter, bei jeder Tat geht es eine Stufe nach oben“, sagt Lichti-Rödl. Beim dritten Diebstahl – in schweren Fällen auch früher – folge oft eine Bewährungsstrafe, danach eine Haftstrafe ohne Bewährung. Alter von Friedberger Käse-Dieb spielt vor Gericht keine Rolle Zusätzlich besteht laut Lichti-Rödl immer Spielraum bei der individuellen Strafzumessung. So sorge eine positive Sozialprognose für ein geringeres Strafmaß. Wichtige Faktoren seien zudem unter anderem vermeintliche soziale Not oder markante Vorprägungen durch die Biographie des Täters – darunter versteht man eine schwere Kindheit oder ähnliches. Das Alter spielt grundsätzlich keine Rolle dabei, wie hoch eine Strafe für Ladendiebstahl ausfalle, sagt Lichti-Rödl. Allerdings könne es indirekt Auswirkungen haben. Beispielsweise sei ein älterer Mensch wie Franz S. tendenziell strafempfindlicher, ein Haftaufenthalt würde ihm also stärker zusetzen. Dieser Umstand werde mit einbezogen. Auch nachlassende Geisteskraft, wie sie hauptsächlich bei Senioren vorliegt, könne sich strafmildernd auswirken. Viel Mitgefühl und Unterstützung für verarmten Rentner Unsere Leser zeigen überwiegend Mitgefühl für die Lebenslage von Franz S. Severine Lindler schreibt: „Es ist echt traurig, da arbeitet man sich sein Leben lang krumm und bucklig, um sich am Lebensabend nicht mal mehr ein Stück Käse leisten zu können. Toller Sozialstaat, in dem wir leben.“ Seppi Völk ist ähnlicher Ansicht: „Leider gibt es in unserem Land Menschen, die mit wenig Geld auskommen müssen und oft zu stolz sind soziale Leistungen in Anspruch zu nehmen.“ Helmut Gieber, ehemaliger Leiter des Gersthofer Kulturamts, möchte Franz S. helfen: „Der Artikel hat mich sehr bewegt. Viele Jahrzehnte steht er seinen Mann im Leben und am Ende ist nichts mehr da, um seinen Lebensabend verdientermaßen zu genießen. Ich könnte mir vorstellen, einmal im Monat mit ihm Lebensmittel einkaufen zu gehen oder für ihn hin und wieder zu kochen, aufzuräumen oder zu putzen.“ Insgesamt erklärten sich bis Donnerstagnachmittag rund 15 Personen bereit Franz S. zu helfen. Wolfgang Mayr-Schwarzenbach von der AWO Schwaben bot zudem an: „Wir helfen da gerne aus. Herr S. ist sehr gerne einmal in der Woche zum leckeren Mittagstisch in unserem Friedberger AWO-Seniorenheim am Rothenberg eingeladen und kann sich dort bei Speis und Trank, ohne auffällig zu werden oder sich gar schämen zu müssen, satt essen.“

Käse-Dieb von Friedberg: Teilweise harte Kritik an Tat trotz Armut Teilweise haben Leser auch eine geteilte Meinung zur Situation von Franz S. Iris Bauer schreibt: „Ich frage mich, weshalb er nicht zur Tafel geht. Zumindest wäre das doch eine Möglichkeit Lebensmittel zu bekommen und nicht hungern zu müssen.“ Franz S. hatte uns gegenüber mitgeteilt, er sei zu stolz um die Angebote der Tafel zu nutzen. Sonja Brieger zeigt Verständnis, mahnt aber: „Mir tut er auch sehr leid. Wobei ich sagen muss: Man kennt den Herrn nicht, weiß keine Vorgeschichte und klauen geht nun mal nicht. Sonst wird das ein Freibrief für alle. Ich finde statt ihn zu bestrafen sollte er Hilfe bekommen.“ Markus Kalytta kann die Tat von Franz S. gar nicht nachvollziehen: „Diebstahl bleibt Diebstahl, egal in welcher Situation der Mann lebt. Vielleicht sogar steckt hier Arglist dahinter. Wer kann denn einem armen alten Mann etwas zu essen abschlagen?!“. Marielle Omony stimmt dieser Sichtweise zu: „Ein Brot kostet nur 89 Cent. Warum muss es dann der teure Käse sein und gleich drei Packungen?“. Ila Burkhardt entgegnet den Kritikern: „Hoffentlich kommt keiner von euch je in diese Situation. Mit vollem Bauch zu diskutieren fällt leicht.“

Altersarmut: Liegt der Fehler im System? Stefan Migdalek sieht das Grundproblem im deutschen Rentensystem: „Dieser Mann hat als selbstständiger Schreiner offenbar vergessen sich für das Alter etwas zurückzulegen. Unternehmer müssen nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen – was ein Fehler ist. Es sollte jeder sowohl in Krankenkasse als auch in Rentenkasse einzahlen müssen, um eine Mindestversorgung zu erhalten, falls etwas schiefgeht.“

*Name geändert

