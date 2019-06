vor 5 Min.

Friedberger Krankenhaus ist fit für den Ernstfall

230 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten zeigen bei der Katastrophenschutzübung, dass sie gut vorbereitet sind. Landrat Klaus Metzger will in einem Punkt aber nachbessern

Von Andreas Alt

Dass sie schnell und gut zusammenarbeiten, bewiesen am Samstag über 230 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Eine Abteilung mit 16 Patienten des Friedberger Krankenhauses wurde bei einer Katastrophenschutzübung evakuiert. Landrat Klaus Metzger, der zusammen mit seinem Stellvertreter Manfred Losinger vor Ort war, sprach von professionellem Vorgehen der Beteiligten. Nur vereinzelt zeigten sich Fehler und Pannen. Der Geschäftsführer der Kliniken an der Paar, Krzysztof Kazmierczak, hatte am Verhalten des Krankenhauspersonals überhaupt nichts auszusetzen.

Nach einer telefonischen Warnung eines Bürgers bestand Gefahr für die (in Wirklichkeit derzeit leer stehende) Abteilung 2.1, so das Übungsszenario von Sven Korper, Mitarbeiter im Sachgebiet Sicherheit und Katastrophenschutz im Landratsamt. Die Rezeptionistin des Krankenhauses rief zunächst die Polizei, dann wurden die Rettungskräfte alarmiert. Laut Metzger dauerte die Alarmierung teilweise zu lang. „Das müssen wir abstellen“, sagte er.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste unter Führung des Bayerischen Roten Kreuzes stimmten sich ab und entschieden, die betroffenen Patienten, die von Helfern dargestellt wurden, in den Wirtschaftshof des Krankenhauses zu bringen.

Etwas Ähnliches war im vergangenen Jahr bereits im Aichacher Krankenhaus, das damals gerade umgebaut wurde, geübt worden. Dabei werden die Patienten samt Matratze von ihrem Bett gehoben und festgeschnallt die Treppen hinuntergeschleift. Möglich ist das durch sehr robuste Matratzen und eine Kunststoffunterlage mit Tragegriffen. In kurzer Zeit war die Abteilung leer. Landrat Metzger bemängelte lediglich, dass es keinen ausdrücklich benannten Ansprechpartner für die Patienten gegeben habe. Das Pflegepersonal kümmerte sich jedoch gewissenhaft um die „Kranken“.

Im Wirtschaftshof des Krankenhauses wurden die Patienten samt ihren Patientenakten in Rettungsfahrzeuge gebracht. Sie sollten in umliegende Krankenhäuser wie Aichach, München oder Augsburg verlegt werden. Das gehörte dann jedoch nicht mehr zur Übung, die Fahrt endete bereits auf dem Volksfestplatz.

Im Großen und Ganzen lief die Evakuierung reibungslos ab. Manche Patienten und Besucher des Krankenhauses waren lediglich ob der vielen Uniformierten im Haus und der teilweise abgesperrten Treppenhäuser verwundert, bis sie erfuhren, dass gerade eine Rettungsübung stattfand.

Sicherheitsingenieur Marko Förster, der für die Kliniken an der Paar tätig ist, fand ebenfalls, dass die Krankenhausmitarbeiter gut und umsichtig gehandelt hatten. Da die Klinik am Wochenende mit wenig Personal besetzt ist, wurden weitere Mitarbeiter zusammengerufen. Zwei Drittel der Alarmierten reagierten auf den Alarm, was laut Kazmierczak eine gute Quote ist. Auch Ärztlicher Direktor Albert Bauer kam ins Krankenhaus, um die Übung mit zu koordinieren.

Es gebe einen Katastrophenplan, der allen Beschäftigten Hinweise für richtiges Verhalten im Ernstfall vermittle, sagte Förster. Zwar sei jeder Fall anders, aber der Plan helfe trotzdem, richtig zu reagieren. Das Personal der Kliniken an der Paar werde häufig geschult und agiere daher besonders gut.

