vor 33 Min.

Friedberger Küche ist TV-tauglich

Seit anderthalb Jahren führen Stefanie Heidt und Franz Kreisi das Schillers in der Schützenstraße. Wie das Fernsehen auf das Restaurant aufmerksam wurde.

Von Mareike König

Obwohl es das Schillers erst seit November 2016 gibt, hat das Restaurant schon zahlreiche Stammgäste. Marianne Egger und Birgit Prax kommen alle 14 Tage aus Augsburg, um bei Stefanie Heidt und Franz Kreisi zu essen. „Wir kommen immer wieder, weil es hier so gut schmeckt und die Bedienung so freundlich ist“, begründet Egger. Ihre Empfehlung: das Allgäuer Bergschnitzel. „Das essen wir eigentlich immer, wenn wir hier sind“, berichtet Prax.

Kreisi und seine Lebensgefährtin Heidt mussten mit ihrem Betrieb allerdings nicht bei Null anfangen. Seit 85 Jahren schon bewirtet Kreisis Familie Gäste in der Friedberger Schützenstraße. Sein Urgroßvater eröffnete das Parkcafé Schillers. Ein Ausflugslokal mit einem kleinen Tiergarten mit Affen und Waschbären. „Damals gab es den Zoo in Augsburg noch nicht und die Leute kamen auch wegen der Tiere her“, berichtet Kreisi. Sein Urgroßvater hieß mit Nachnamen Schillers, daher auch der Name des Betriebs. Später übernahmen Großmutter und Tante, dann die Eltern von Kreisi. Letztere bauten das Café zum Restaurant aus und verkürzten den Namen auf „Parkcafé“. Im November 2016 eröffneten Kreisi und Heidt nach kurzem Umbau dann ihr Restaurant Schillers.

Traditionelle Wirtshausküche mit mediterranen und asiatischen Elementen

Am Herd steht im Restaurant Franz Kreisi persönlich. Er ist Koch, hat im Gasthaus Settele in Haunstetten gelernt. Dort traf er auch Stefanie Heidt, die sich im Betrieb zur Restaurantfachfrau ausbilden ließ. Heidt leitet im Schillers den Servicebereich. Gemeinsam machten die beiden Stationen in München und Österreich und studierten die ortstypische Küche. Kreisi kochte zusätzlich zwei Jahre auf Schloss Elmau bei Garmisch-Patenkirchen.

Auf den Tisch im Schillers kommt klassische Wirtshausküche. „Herzstücke“ nennen die Betreiber Rostbraten, Wiener Schnitzel und Schweinsbraten, die das ganze Jahr über auf der Speisekarte stehen. Im Sommer, wenn der große Biergarten seine Pforten öffnet, gibt es es zusätzlich eine Karte mit verschiedenen Brotzeiten. Dazu kommen monatlich wechselnde Gerichte, die auch mal einen mediterranen oder asiatischen Einfluss haben. „Wir gehen selber sehr gerne essen und lassen uns da immer inspirieren“, erklärt Heidt.

Fernsehteam drehte für die Sendung „Wir in Bayern“

Ein Kollege aus der eigenen Zunft war es auch, der der Redaktion der Sendung „Wir in Bayern“ des bayerischen Rundfunks empfahl, mal im Schillers zu drehen. „Für uns war das eine Überraschung“, berichtet Küchenchef Kreisi. Im Mai war es dann soweit. Ein Fernsehteam schlug im Restaurant auf, machte Aufnahmen der Umgebung, darunter vom Minigolfplatz und dem Isländerhof. Es filmte Kreisi beim Kochen. Und dabei, wie er schließlich auftischte: Zitronengras-Curry-Suppe mit Scampi-Gröstl als Vorspeise. Danach Saibling mit Tomaten-Lauchgemüse, Kartoffeln und Petersiliensalsa. Den Fisch bezieht Kreisi von der Fischzucht Endhart in Derching-Dickelsmoor. „Wir legen Wert darauf, dass unsere Zutaten von kleinen Betrieben aus der Region kommen“, erklärt Heidt.

Das Ergebnis der Dreharbeiten kennen Heidt und Kreisi selbst noch nicht. „Wir sind ganz gespannt, was rauskommt“, sagt Heidt. Am Dienstag, wenn die Sendung läuft, sei im Schillers zum Glück Ruhetag. „Wir schauen uns den Beitrag mit der ganzen Familie an und grillen dazu“, so Heidt.

Die Sendung mit dem Beitrag über das Schillers wird am Dienstag, 12. Juni, um 16.15 Uhr vom Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Öffnungszeiten und Speisekarte des Restaurants unter www.schillers-friedberg.de.

Themen Folgen