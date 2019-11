vor 21 Min.

Friedberger Läufer Ahmed Tamam siegt in Augsburg

Der Athlet Ahmed Tamam von der DJK Friedberg ist beim ersten Wettbewerb der Winterlaufserie der TG Viktoria Augsburg nicht zu schlagen.

Beim Hermann-Böving-Gedächtnislauf, dem ersten Lauf der Augsburger Winterlaufserie der TG Viktoria Augsburg, setzten sich Ahmed Tamam (rechts) und Tim Mahl von der DJK Friedberg auf Anhieb durch.

Ahmed Tamam gewann in hervorragenden 17:07 Minuten über die hügelige fünf Kilometer lange Strecke in der U20. Tim Mahl kam als Zweiter mit 18:04 Minuten ins Ziel. Damit verbesserten sich beide um fast eine Minute im Vergleich zum Vorjahr. Tim Mahl wurde zudem als Stadtmeister in der U20 geehrt.

