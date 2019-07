13:55 Uhr

Friedberger Ludwigstraße bleibt im Advent bis 18 Uhr offen

Martha Reißner (SPD) scheitert im Stadtrat mit ihrem Antrag auf eine frühere Sperrung. Jetzt soll das Sicherheitsproblem auf eine andere Weise gelöst werden.

Es bleibt dabei: Die Ludwigstraße wird während des Friedberger Advents von Montag bis Donnerstag erst ab 18 Uhr gesperrt. Ein Antrag der 3. Bürgermeisterin Martha Reißner (SPD), den Verkehr bereits ab 16 Uhr draußen zu halten, lehnte der Stadtrat mit großer Mehrheit ab. Gegen eine zeitliche Ausweitung hatten sich auch die Geschäftsleute in der Innenstadt ausgesprochen.

Reißner hatte ihren Antrag damit begründeten, dass um 18 Uhr bereits viele Besucher auf dem Markt sind. Zwei Mitarbeiter des Bauhofs sind beim Aufbau der Sperrung im Einsatz: Einer fährt den Kleinbagger, der andere kümmert sich um die Poller. Gerade der Kleinbaggerfahrer müsste laut Reißner rundum Augen haben, um Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer im Blick zu haben.

Ein Problem für die Sicherheit

„Das ist laut Bauhofmitarbeiter und auch nach meinen eigenen Beobachtungen ein Sicherheitsproblem, stellt Reißner fest, die auch zu den Organisatoren des Adventsmarktes gehört.

Unterstützung bekam sie von den Grünen im Stadtrat. „Wir wollen nicht das Einkaufen in der Ludwigstraße verbieten, aber der Durchgangsverkehr soll draußen bleiben“, sagte Claudia Eser-Schuberth. Auch Hubert Nießner (ÖDP) konnte sich mit einer zeitlichen Ausdehnung der Sperrung anfreunden. „Das schafft mehr Aufenthaltsqualität“, sagte er. Auch Herta Widmann (CSU) befürwortete Reißners Antrag.

Dagegen kam von den Freien Wählern ein entschiedenes Nein. Auch SPD-Fraktionschef Roland Fuchs empfahl, das Sicherheitsproblem durch einen höheren Personalaufwand zu lösen. In der CSU gingen die Meinungen auseinander. Fraktionsvorsitzender Thomas Kleist fürchtete aber Probleme für den Einzelhandel, wenn die Ludwigstraße bereits ab 16 Uhr gesperrt würde.

Das sagt der Friedberger Einzelhandel

Das bestätigte auch eine Umfrage des Citymanagers Thomas David bei den Geschäftsleuten. Sie machen in der Vorweihnachtszeit nach eigenen Angaben zwischen 20 und 25 Prozent ihres Jahresumsatzes. Die Koppelungseffekte, dass Besucher des Adventsmarktes auch in den Geschäften einkaufen, seien eher gering. Deshalb müsse die Erreichbarkeit für die Leute gewährleistet sein, die nur kurz etwas abholen wollten. Die Stadt will das Sicherheitsproblem beim Setzen der Poller nun mit dem Arbeitsschutzbeauftragten klären. Möglicherweise genügt ein dritter Mann, wie es Martha Reißner in ihrem Antrag alternativ zur früheren Sperrung vorgeschlagen hatte.

