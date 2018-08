vor 37 Min.

Friedberger See: Von der Kiesgrube zum Freizeitparadies

Der Friedberger See zieht viele Menschen an. Im Bild das Nordufer mit altem Wasserwachthaus, Nichtschwimmerbucht und Wasserskilift.

Geschichte Der Friedberger See hat viel Anziehungskraft entwickelt. Das führt auch zu Konflikten

Von Ute Krogull

Die geplante Erweiterung des Starthauses der Wasserskianlage hat den Friedberger See aktuell in den Blick der Allgemeinheit gerückt. Thema der öffentlichen Debatte ist er immer wieder. Die Friedberger erinnern sich noch an die Pläne für den 100 Hektar großen Freizeitpark inklusive Eiswelt und Golfplatz, die 2004 die Stadt in Atem hielten. 400 Millionen Euro sollten dort angeblich investiert werden – bis das Projekt wie eine Seifenblase platzte. Dabei hatte die Geschichte ganz klein angefangen. Wobei klein vielleicht nie der richtige Ausdruck für den See war, der heute 18 Hektar groß und immer noch über zehn Meter tief ist.

Die Tiefe des Sees, der sich durch Grundwasser und Niederschläge speist, ist sein Vorteil. Denn sie wappne ihn gegen Verschlammung und Verkrautung, sagt Wolfgang Rockelmann. Er hat seit seiner Jugend viel Zeit am See verbracht, wurde mit 16 Jahren Mitglied der Wasserwacht und plante später als Architekt das heutige Wasserwachthaus am Südufer. Rockelmann erinnert sich noch an die Zeiten, als der See unter dem Namen Kreisi-See firmierte. Er geht zurück auf die Firma Kreisi, die dort ab den 50er Jahren das Kiesvorkommen ausbeutete, und zwar teilweise mit einem Schwimmbagger, was die heutige Tiefe des Sees erklärt.

Dann wurde der See zum Baden genutzt, Wochenendehäuser wurden gebaut, die mittlerweile eine regelrechte Siedlung bilden. 1969 entstand der Wasserskilift, damals noch eine rudimentäre Anlage. Anfang der 70er Jahre errichtete Heiner Kuss, dem ein Großteil der Flächen im und am See gehört, zuerst das Restaurant Seehaus (heute das italienische Lokal La Commedia), 1980 eröffnete die Diskothek Tropicana, viele Jahre eine der angesagtesten Locations der Region (seit 2017 Royal am See). Die Stadt stärkte die Infrastruktur für Badegäste im Lauf der Jahre unter anderem mit Kiosken, Sanitäranlagen und zusätzlichen Parkplätzen. Seit 2017 veranstaltet sie dort das Jugendfestival Südufer.

Auch Taucher nutzen den See. Für sie ist das Gewässer spannender als viele andere, denn am Boden warten unter anderem ein Gartenzwerg auf sie. Ist also viel passiert am See? Das kann man so oder so sehen. Rockelmann meint: „Die Unterschiede sind nicht so groß, aber die Menschen sind mehr und die Nutzungen haben sich vervielfältigt.“

