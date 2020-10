vor 48 Min.

Friedberger Stadtansichten: Wenn einer vom anderen „abkupfert“

Plus Die Fehler der ersten Panoramen setzen sich in späteren Stichen von Friedberg fort. Klaus Theilackers neues Buch deckt die Praktiken früherer Jahrhunderte auf .

Von Klaus Theilacker

Das Stadtpanorama wurde von Johann Poppel etwa um 1840 gestochen. Dem Zeitgeschmack entsprechend wurde der Stich sogar koloriert. Etwa zur gleichen Zeit wurde die Fotografie erfunden.

Zunächst konnte sie nur von Spezialisten mit Chemiewissen und viel Aufwand betrieben werden, und nur reine Schwarz-Weiß-Aufnahmen waren möglich. Aber bereits gegen Ende des Jahrhunderts gab es vorgefertigte Filme, sodass die Schwarz-Weiß-Fotografie von nahezu jedermann angewendet werden konnte. So ist verständlich, dass künftige Stadtansichten als Fotografie und nicht mehr als Kupferstich entstanden.

Höhe bedeutender Bauwerke in Friedberg wurde stark übertrieben

Der Stich zeigt die künstlerische Freiheit des Kupferstechers. Der Bedeutung der einzelnen Bauwerke entsprechend wurde in der Regel die Höhe stark übertrieben, so wie man das Panorama von unten, von der Augsburger Straße kommend, niemals sehen kann.

Auf dem Stich ist erstmals die neu abgeflachte Bergstraße zu erkennen. 1794 wurde die steile, von den Fuhrleuten gefürchtete Bergstraße nach Augsburg hinunter zur Achbrücke begradigt und entlang der Bergflanke weniger steil neu angelegt. In diesem Zusammenhang wurde natürlich auch das oben an der westlichen Stadtmauer stehende – aber dennoch das Untere Tor genannte – Augsburger Tor abgerissen.

In der fotografischen Gegenüberstellung des Panoramas aus dem Jahr 2016 kann man die korrekte Platzierung des Jesuitenhauses, des Rathauses mit dem kleinen Zwiebelturm und die neue Stadtpfarrkirche mit dem hohen Spitzturm gegenüber dem früheren Zwiebelturm erkennen.

Viele Fehler bei früheren Stichen von Friedberg

Wenn man die verschiedenen Kupferstiche mehrerer Jahrhunderte inhaltlich gegenüberstellt und dabei die Daten der einzelnen Stiche mit den Daten der Entstehung einzelner Gebäude vergleicht, kann man viele falsche, geradezu widersprüchliche Darstellungen finden. Die Fehler ziehen sich von ganz links – vom Schloss – bis ganz rechts – zum Kirchlein St. Stephan – über die gesamte Stadtsilhouette hin.

Daraus kann man folgendes Fazit ziehen. Im Ursprung waren Kupferstecher meist damit beschäftigt, Gemälde großer Künstler rein kopierend in Kupfer zu stechen um sie, in großer Stückzahl reproduziert, verkaufen zu können. Also war ihre Haupttätigkeit, Kupferstiche nach Vorlagen von Bildern zu erstellen. Aus der Betrachtung der vielen Stiche und der Erkenntnis, dass Dreiviertel des Bildinhaltes eines Stiches von älteren Stichen kopiert und nur weniges neu eingesetzt wurde, versteht man das noch heute gebräuchliche Sprichwort vom „Abkupfern“.

Bilder und Texte sind dem Buch „ Friedberg – Entwicklung der Stadt in Großpanoramen“ entnommen. Es ist erhältlich unter klaus.theilacker@web.de. Bei der Firma bei MediCos im Brunnnenhof in der Bauernbräustraße in Friedberg kann man das Buch ansehen und kaufen.

