Friedberger Stadtrat vertagt Bauhof-Entscheidung

Über einen Alternativstandort für den Baubetriebshof in Friedberg-Süd konnten sich die Stadträte nicht einigen. (Archivfoto)

Gutachter rät eindeutig vom Gelände an der südlichen Afrastraße ab.Die Fraktionen wollen trotzdem noch einmal beraten, ob es eine Alternative zum „Lueg ins Land“ gibt

Von Thomas Goßner

Der Gutachter kam zu einem eindeutigen Urteil: Der Alternativstand für den neuen Bauhof an der Afrastraße birgt hohes bis sehr hohen Konfliktpotenzial, eine weitere Prüfung ist nicht empfehlenswert. Weil das Ergebnis der Untersuchung aber erst zu Beginn der jüngsten Sitzung auf dem Tisch der Stadträte landete, wurde eine Entscheidung nach kurzer Diskussion vertagt. Die Fraktionen sollen zuvor noch Gelegenheit haben, über das Thema zu diskutieren.

Wie berichtet, hatte eine Stadtratsmehrheit aus SPD, Parteifreien Bürgern, Grünen, FDP und den beiden CSU-Mitgliedern Herta Widmann und Georg Goldstein Ende April die Reißleine gezogen. Angesichts von geschätzten 20 Millionen Euro, die der neue Bauhof am „Lueg ins Land“ kosten soll, verlangten sie die Prüfung eines Alternativstandorts. Ernsthaft in Betracht kommt dafür nur eine 37000 Quadratmeter große Fläche südlich der Firma Ziegenaus an der Afrastraße, die der Stadt bereits gehört.

Ende Mai einigte sich der Stadtrat darauf, die Prüfung in mehreren Schritten vorzunehmen, um die Kosten der Untersuchung im Griff zu behalten. Sollte sich an einem Punkt ergeben, dass das Grundstück nicht geeignet ist, könnte das Verfahren abgebrochen und die Planungen am „Lueg ins Land“ wieder aufgenommen werden. Ein Zeitverlust würde dadurch nicht entstehen, weil der Baubeginn erst für 2021 vorgesehen ist.

Bedeutet nun schon der erste Schritt das Aus für den Standort Afrastraße? Aus Sicht des Gutachters Georg Dinger zweifellos. Sowohl die Bodenqualität wie auch die Grundwassersituation sprechen aus seiner Sicht gegen das Gelände. Dazu kommt, dass es bei einem hundertjährigen Hochwasser komplett überflutet würde. Und schließlich liege der für den Maisanbau genutzte Acker in einem komplexen Naturraum und sei umrahmt von hochwertigen Teilflächen. Dinger bezweifelte, dass sich hier überhaupt Baurecht schaffen ließe.

Eine Einschätzung, die bei den Stadträten Ernüchterung auslöste. „Wir hatten gehofft, irgendwie aus dem Schlamassel des überteuerten Projekts herauszukommen“, sagte Wolfgang Rockelmann (Parteifreie Bürger). Allerdings ließ er auch Zweifel am Urteil des Gutachters anklingen. Auch Roland Fuchs (SPD) zeigte sich ratlos und sprach von einem „Versuch, noch zu retten, was zu retten ist“. Er schlug vor, das Thema zu vertagen und in der nächsten Sitzung zu einer endgültigen Entscheidung zu kommen.

Für Claudia Eser-Schuberth (Grüne) ist die Sache damit gelaufen. Angesichts der Bodenbeschaffenheit und der Grundwasserproblematik will ihre Fraktion die Standortalternative nicht weiterverfolgen. Allerdings ist für die Grünen auch klar, dass am „Lueg ins Land“ abgespeckt werden muss: „Diese Kosten sind nicht zu rechtfertigen.“ Von einem eindeutigen Ergebnis sprach auch Thomas Kleist (CSU). Sein Fraktionskollege Leo Büchler warnte: „Wir lügen uns in die eigene Tasche, wenn wir sagen, wir kriegen einen funktionsfähigen Bauhof für weniger Geld.“

Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) wies auf die zeitlichen Konsequenzen hin, falls sich der Stadtrat am Ende doch für die Afrastraße entscheide: „Dann können wir den Baubeginn 2021 nicht halten. Er würde sich erheblich verzögern“, sagte er.

