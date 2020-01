Friedberger Studenten entwickeln Beinprothese für Dackel Bruno

Plus Mit ihrer Erfindung wollen Simon Schuß und Dominik Hogen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen. Ein Hund aus Mering spielt eine große Rolle beim Projekt.

Dreibeinige Hunde und Katzen kennt fast jeder. Denn Prothesen für Menschen sind weit entwickelt, doch wie sieht es mit Haustieren aus? Die Studenten Simon Schuß und Dominik Hogen wollen aus diesem Nischenthema ein Geschäftsmodell machen. Auf die Idee, Prothesen für Hunde zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, kamen die beiden Friedberger während ihres Studiums zum Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Augsburg.

Friedberg: Solche Tierprothesen gab es noch nicht

„Im Lauf eines viermonatigen Seminars haben wir einen Prototyp entwickelt und einen Businessplan erstellt. Zudem konnten wir unseren ersten tierischen Projektpartner gewinnen“, sagt Simon Schuß, und seine Augen leuchten vor Begeisterung. Über Facebook starteten die Studenten vor eineinhalb Jahren einen Aufruf. Das Interesse war so groß, dass sich fast 80 Hunde mit einem Handicap fanden.

Wegen der hohen Nachfrage durften die Studenten das Projekt auch nach dem Seminar für ihre Bachelorarbeiten weiterführen. Dass das Thema so gut ankommt, hätten sie nicht gedacht. Tierische Prothesen habe es in dieser Ausführung bislang nicht gegeben. Genannt haben sie ihr Projekt „Pawsthesis“. Es soll alle denkbaren Fälle von Beinamputationen bei Hunden abdecken. Der Name leitet sich aus den Wörtern paw (auf Deutsch Pfote) und prosthesis (auf Deutsch Prothese) ab.

Tierprothesen: Dackel Bruno aus Mering als Projektpartner

„Wir haben uns dann aufgrund der räumlichen Nähe zu Mering für den Dackel Bruno als tierischen Projektpartner entschieden“, erzählt Dominik Dogen. Der zehn Jahre alte Hund von Conny Raumer hat vor drei Jahren sein linkes Vorderbein, das durch einen Unfall achtmal gebrochen war, aufgrund einer Infektion verloren.

In der Regel wird das betroffene Bein direkt am Rumpf des Hundes abgenommen, wie es bei Bruno auch der Fall war. Die so entstandene ungleichmäßige Verteilung des Gewichts führte bei Bruno zu einem Bandscheibenvorfall und zu Arthrose. Durch das Tragen einer Beinprothese hätte dies verlangsamt oder teils gänzlich vermieden werden können, so die Studenten.

Im Moment wird an der passenden Prothese noch getüftelt. Deshalb sind die beiden jungen Männer oft bei Conny Raumer und ihrem Mann zu Besuch. „Bruno soll durch die Stütze entlastet werden. Eine Prothese muss perfekt passen. Deshalb haben wir uns bei ihm für eine Radprothese mit einer Schale aus einem speziellen Kunststoff entschieden, die an den Rumpf angelegt und anschließend durch ein Hundegeschirr fixiert wird“, erklärt Schuß. „Das wäre nicht mit jedem Hund denkbar gewesen. Mit Bruno haben wir eine gute Wahl getroffen. Er ist sehr brav.“

3-D-Drucker bringt Tierprothesen in Form

Conny Raumer hatte sich auf den Facebook-Aufruf hin sofort gemeldet. Sie war lange Jahre Vorstand im Tierschutzverein Marika. Bruno hat sie aus Ungarn geholt und, weil er so viel Fürsorge benötigte, aus Liebe selbst behalten. Ihr dreibeiniger Hund sollte nun Hilfe bekommen.

Wie wird eine solche Hundeprothese hergestellt? Mit einem 3-D-Drucker werden die Prothesen in Form gebracht und dann aus einem besonderen Kunststoff produziert. Die Prothese soll individuell an den jeweiligen Hund angepasst werden – und das ohne operativen Eingriff. „Manchmal werden auch nur Teile des Beines amputiert“, erklärt Dogen. Der Stumpf bzw. Rumpf des Hundes mittels Fotogrammetrie erfasst. Auf Basis dieser Daten kann die Prothese aus Basismodulen an das Tier angeglichen werden. Anschließend werden die Bauteile im 3-D-Druckverfahren, auch additive Fertigung genannt, hergestellt. „Dies ermöglicht uns eine individuelle Produktion nahezu aller erforderlichen Bauteile zu verhältnismäßig geringen Kosten.“

Friedberger Studenten wollen Unternehmen für Tierprothesen gründen

Die Friedberger Studenten konnten weitere Projektpartner und Unterstützer aus der Industrie und Veterinärmedizin, beispielsweise der Tierschutzverein Augsburg, für ihr Projekt gewinnen. Auch in Ungarn waren sie zu Besuch und haben Kontakte zu einem Hundegeschirrhersteller geknüpft. Weil die Hundeprothese hohes wirtschaftliches Potenzial hat, möchten sie die Geschäftsidee weiter vorantreiben und demnächst ein Unternehmen gründen.

Basierend auf den ersten Prototypen entwickeln sie derzeit einen Prototyp 2.0, der die Grundlage für die Prothese bildet, die dann in den Verkauf gehen soll. Um ihrem Ziel näherzukommen, haben sie sich für das Exist-Gründerstipendium beworben, das einen Kredit zur Gründungs- und Unternehmensfinanzierung bedeuten würde. Die Entscheidung steht noch aus. „Wir hoffen, mit ,Pawsthesis‘ möglichst vielen gehandicapten Hunden helfen zu können“, so die Studenten.