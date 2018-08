vor 20 Min.

Friedberger Teams überzeugen auch auswärts

Rinnenthal gewinnt in Rehling, der TSV Friedberg nimmt aus Feldheim drei wichtige Punkte mit.

Von Thomas Lindemeyer und Otmar Selder

Auf Erfolgskurs bleiben die beiden Friedberger Kreisligisten. Der BC Rinnenthal siegte in Rehling mit 2:0, der Aufsteiger TSV Friedberg setzte sich beim SV Feldheim mit 4:1 durch.

TSVRehling – BC Rinnenthal 0:2 Zu einem verdienten 2:0-Auswärtssieg kam der BC Rinnenthal an Mariä Himmelfahrt in Rehling. Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit. Rinnenthal musste umbauen. Für die Urlauber Martin Birkmeier, Franz Losert und Marco Surauer brachte Spielertrainer Markus Rolle Tobias Piehler, Jo Stadler und Matthias Reisinger. Der BCR hatte anfangs klar mehr vom Spiel, ohne dabei wirklich zu überzeugen. Durch eigene Fehler und Nachlässigkeit kam dann der TSV Rehling besser in die Partie, konnte aber seine beiden guten Möglichkeiten nicht verwerten. Mitten in diese Phase dann doch die BCR-Führung in der 22 Minute. Reisinger schlenzte einen Freistoß aus 18 Metern rechts unten ins Eck. Und es kam noch besser. Bei einem sehenswerten Angriff über Benedikt Engl und Martin Oswald scheiterte erst Rolle an TSV-Keeper Schmid, den Abpraller verwertete Tobias Friedl aus kurzer Distanz zum 2:0. Eigentlich hätte Rolle gleich nach Wiederanpfiff alles klarmachen können, doch bei seinem Alleingang übersah er den mitgelaufenen Oswald und scheiterte an Torwart Schmid.

Rehlings Keeper hatte jetzt mächtig was zu tun, denn der BCR hatte etliche Konterchancen. Zuerst scheiterte Elias Bradl (60.) nach einem Solo, dann der eingewechselte Neuzugang Dominik Zeug (70.) nach Alleingang und dann wieder Bradl alleine vor Schmid. Oswald traf per Freistoß nur den Pfosten. Der Sieg des BCR war verdient, die Torausbeute ließ noch zu wünschen übrig. (lint.)

BCR Fuhrmann, Raabe, P. Treffler, Piehler, Oswald, Reisinger (46. E. Bradl), Stadler, Graf, Rolle (60. Zeug), B. Engl, Friedl (85. Schlatterer) – Tore 0:1 Reisinger (22.), 0:2 Friedl (38.) – Zuschauer 90 – Schiedsrichter Simon Winter (Gruppe Ost)

SVFeldheim – TSV Friedberg 1:4 Der Aufsteiger bestätigte seine Frühform auch in Feldheim. Die Truppe von Ali Dabestani siegte im Landkreis Donau-Ries letztlich überlegen mit 4:1 gegen die Platzherren, die zum Auftakt beim renommierten BC Aichach gewonnen hatten. 30 Minuten lang schenkten sich beide Teams nichts, bis der offensive Florian Haug nach einer prima Kombination das Leder direkt einnetzte. Das war schon eine Signalwirkung, zumal drei weitere nahezu „hundertprozentige“ Chancen durch Mladenovic und Pietruska vergeben wurden. Vorentschieden wurde die Partie gleich nach dem Wechsel durch einen mustergültigen Konter über Peter Müller, den Simon Bunk zum 2:0 abschloss. Und das schönste Tor des Tages gelang drei Minuten später Marco Mladenovic nach herrlicher Kombination mit Bunk und Haug. Patrick Bülles Einzelleistung in der 61. Minute war eine schöne Dreingabe. Erst in der letzten Minute kamen die Platzherren durch Marco Schütt zum Ehrentreffer. Dabestani war sowohl spielerisch wie auch vom Engagement seiner Elf äußerst angetan. (pt)

Friedberg Zimmermann; Haug (83. Kiefl), Mladenovic, Winter, Boser, Bamario, Pfeifer, Bunk, Müller (71. Riedle), Pietruska, Bülles (63. Rajc) – Tore 0:1 Haug (29.), 0:2 Bunk (48), 0:3 Mladenovic (52.), 0:4 Bülles (61.), 1:4 Schütt (89.) – Zuschauer 60

