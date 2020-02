vor 37 Min.

Friedberger Umweltaktivistin Leonie Prillwitz macht bei TV-Wettbewerb mit

Plus Leonie Prillwitz aus Friedberg stellt ihren Mikroplastikfilter für Waschmaschinen in einer Fernseh-Show vor. Produzent der Sendung ist Stefan Raab.

Die Friedbergerin Leonie Prillwitz, 15 Jahre und bekannt durch ihr Engagement für den Umweltschutz, nimmt an „Das Jugend-Ding des Jahres“ teil. Zum ersten Mal präsentieren Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 17 Jahren ihre Erfindungen in der Show „Das Ding des Jahres“ am 5.Februar um 20.15 Uhr auf Pro Sieben. Sie stellt ihren Mikroplastikfilter für die Waschmaschine vor. Leonie, die das Augsburger Maria-ward-Gymnasium besucht, erzählt: „Vor zwei Jahren habe ich mich mit dem Mikroplastik-Thema auseinandergesetzt. Im Urlaub habe ich mehr nach Müll als nach Muscheln getaucht. Dann habe ich mir das Ganze im Kleinen angeschaut.“

