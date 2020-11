vor 16 Min.

Friedberger Vinzenz-Pallotti-Schule ist Vorreiter im "Chillen"

Die Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg baut Relax-Schaukelliegen und nimmt an einem bundesweitem Wettbewerb teil. Man kann noch online abstimmen.

Seit Februar tüftelt die Vinzenz-Pallotti-Schule unter der Anleitung der Fachoberlehrerin Bettina Franz an einem Projekt, um das Schulgelände noch attraktiver zu gestalten. Sie ist eine von insgesamt 250 Schulen deutschlandweit, die an dem Wettbewerb „Mach was! Der Handwerkswettbewerb für Schulteams“ von Würth und Das Handwerk teilnimmt.

Friedberg: Corona brachte Projekt der Vinzenz-Pallotti-Schule in Verzug

Eigentlich hätten die acht Schüler der Technik-Gruppe aus der Jahrgangsstufe 9 drei Monate Zeit gehabt, ihr Projekt in die Tat umzusetzen. Doch mit den coronabedingten Schulschließungen hat sich der Zeitplan verschoben. So konnten die Jugendlichen noch bis zum 18. Oktober ihre Ideen verwirklichen.

Die Vinzenz-Pallotti-Schule hat folgendes Projekt in die Tat umgesetzt: Wir haben Relax-Schaukelliegen für die Freizeit der Ganztagsklassen gebaut. Dort können sich die Schülerinnen und Schüler auch einmal zurückziehen und „chillen“.

Schüler aus Friedberg stolz auf Schaukelligen zum "Chillen"

„Wir sind richtig stolz auf unsere Liegen, denn auch die anderen Schüler freuen sich, wenn sie dort Pause machen dürfen. Schade ist nur, dass wir schon in der 9. Klasse sind und die Liegen nur noch dieses Schuljahr nutzen können“, sind sich die Jugendlichen der Technik-Gruppe einig.

Die Abstimmung erfolgt öffentlich. Vom 2. bis 15. November sind alle Mitschüler, Freunde, Eltern und Bekannte gefragt. Sie können online auf www.handwerkswettbewerb.de/voting für das Projekt stimmen. Die zehn Projekte mit den meisten Likes werden einer Fachjury vorgelegt. Diese wählt bis zum 29. November die Top 3 sowie das Gewinnerteam des Sonderpreises in der Kategorie „Innovation“.

