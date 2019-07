vor 40 Min.

Friedberger Zeit 2019: Infos zu Eintritt, Parken, Programm, Öffnungszeiten

Die Friedberger Zeit 2019 bietet ein umfangreiches Programm. Öffnungszeiten, Eintritt, Anfahrt, Parken - hier gibt es die Infos zum Altstadtfest in Friedberg.

Das Altstadtfest Friedberger Zeit 2019 schickt Friedberg mit einem umfangreichen Programm zurück in das 17. und 18. Jahrhundert - und damit in die Blütezeit des Handwerks der Stadt. Viele historische Gruppen wie Bogenschützen, Zöllner oder Nachwächter sorgen dafür, dass sich die Besucher wie auf einer Zeitreise fühlen. Ein Kostüm im Barockstil wird dabei von vielen Menschen getragen - ist als Besucher aber natürlich nicht Pflicht.

Welches Programm bietet das Altstadtfest in Friedberg vom Start ab 12. Juli bis zum Abschluss am 21. Juli? Was müssen Besucher zu Öffnungszeiten und Eintritt wissen? Wir beantworten die wichtigsten Fragen - auch zur Anfahrt und zum Parken.

Friedberger Zeit 2019: Programm beim Altstadtfest in Friedberg

Vom 12. bis zum 21. Juli gibt es jeden Tag Programm beim Altstadtfest in Friedberg. Dazu gehören Musik, Theater und Akrobatik genauso wie Bogenschießen oder die sogenannte Bäckertaufe, bei der "Übeltäter" spielerisch bestraft und dabei ins Wasser getaucht werden.

Insgesamt gibt es fast 500 Programmpunkte. Die Veranstalter heben selbst einige Highlights hervor:

Freitag, 12. Juli 2019, 18 Uhr: Einzug vom Volksfestplatz durch die Altstadt

Freitag, 12. Juli 2019, 19 Uhr: Eröffnung am Marienplatz

Sonntag, 14. Juli 2019, 10 Uhr: Festgottesdienst in St. Jakob

Sonntag, 14. Juli 2019, 14 Uhr: Kinderaktionen

Sonntag, 21. Juli 2019, 15 Uhr: Historischer Pilgerzug von St. Jakob nach Herrgottsruh

Sonntag, 21. Juli 2019, 22 Uhr: Fackelzug durch die Festzone und Schlussfeier am Marienplatz

Das komplette Programm finden Sie hier auf der offiziellen Seite: zur Übersicht.

Öffnungszeiten fürs Programm bei der Friedberger Zeit 2019

Das sind die Öffnungszeiten der Friedberger Zeit 2019:

Freitag, 12. Juli 2019 18 – 1 Uhr Samstag, 13. Juli 2019 16 – 1 Uhr Sonntag, 14. Juli 2019 14 – 24 Uhr Montag, 15. Juli 2019 18 – 24 Uhr Dienstag, 16. Juli 2019 18 – 24 Uhr Mittwoch, 17. Juli 2019 18 – 24 Uhr Donnerstag, 18. Juli 2019 18 – 24 Uhr Freitag, 19. Juli 2019 18 – 1 Uhr Samstag, 20. Juli 2019 16 – 1 Uhr Sonntag, 21. Juli 2019 14 – 24 Uhr

Besucher können zu diesen Zeiten das Programm beim Alstadtfest in Friedberg erleben. An Sonntagen beginnt die Bewirtung übrigens schon um 12 Uhr und damit zwei Stunden vor dem Start des Programms.

Eintritt beim Altstadtfest in Friedberg - mit richtigem Gewand kostenlos

Der Eintritt bei der Friedberger Zeit 2019 beträgt für einen Tag fünf Euro. Wer das Altstadtfest an mehreren Tagen besuchen möchte, spart Geld: Für alle zehn Tage fallen insgesamt nur zehn Euro an.

Das Programm lässt sich aber auch kostenlos erleben: Wer sich historisch in einem Gewand der Friedberger Zeit kleidet, muss nämlich keinen Eintritt zahlen. Dabei muss es sich aber tatsächlich um passende Kleidung im Barockstil handeln. Mittelalterkostüme, Tracht oder geistliche Gewänder werden beim Einlass nicht akzeptiert - da sind die Friedberger sehr genau.

Friedberger Zeit 2019: Anfahrt mit Auto, Bus oder Bahn - Tipps fürs Parken

Wer nicht in Friedberg wohnt, kann unter anderem gut mit der Bahn anreisen. Vom Bahnhof sind es nur wenige Minuten Fußweg bis zur Festzone.

Von benachbarten Orten oder aus den Stadtteilen lässt sich das Altstadtfest aber auch mit einem kostenlosen Bus erreichen oder wieder verlassen. An den meisten Tagen fährt der Altstadtfestbus allerdings ausschließlich spät am Abend. Nur an den Sonntagen gibt es auch tagsüber Fahrten. Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Haltestellen und Zeiten: zum Fahrplan.

Beim Parken in Friedberg fallen vom 28. Juni bis zum 3. August weder in den oberirdischen Bereichen A, B und C noch in den Garagen Ost und West Parkgebühren an. Autofahrer nutzen einfach eine Parkscheibe anstelle eines Parkscheins - dabei lässt sich draußen aber maximal zweieinhalb Stunden lang und in den Garagen maximal drei Stunden lang parken. Beachten Sie außerdem: Die zweiten Untergeschosse der Garagen sind ausschließlich für Inhaber von aktuellen Parkausweisen reserviert.

Welche Parkplätze bieten sich bei der Friedberger Zeit an? Die Veranstalter geben auf einer Karte einen Überblick:

(sge)

Themen Folgen