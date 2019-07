vor 22 Min.

Friedberger Zeit: Baderin Scherer im "Ratsch am Marienplatz"

Baderin Karin Sabina Scherer ist zu Gast im "Ratsch am Marienplatz". Bei ihr können es sich die Besucher der Friedberger Zeit so richtig gut gehen lassen.

Von Tom Trilges

Jeden Tag begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen einen Akteur des Altstadtfestes beim "Ratsch am Marienplatz". Für Baderin Karin Sabina Scherer ist die Friedberger Zeit wie ein Familientreffen.

Frau Scherer, was macht das Friedberger Altstadtfest für Sie aus?

Karin Sabina Scherer: Wir sind hier wie eine große Familie und kennen uns alle seit vielen Festen. Ich selbst bin zum sechsten Mal dabei. Die Spengler machen mir immer wieder gerne den Wasseranschluss. Von anderen Ständen kommen Bedienungen und Handwerker vorbei, um sich zwischendurch mal zu entspannen bei einem erfrischenden Fußbad mit Massage oder einer Einreibung. Eine Massageliege haben wir auch da, die nutzen zum Beispiel geplagte Handwerker oder junge Sportler. Gestern war ein junger Bub da mit seinen Eltern und hat sich massieren lassen.

Wie läuft Ihr Tag beim Altstadtfest ab?

Scherer: Das geht ja schon vor dem Fest los mit den ganzen Vorbereitungen. Am Stand selbst haben wir ganz viele selbst hergestellte Badesalze selbst hergestellt auf der Basis von Meersalz mit reinen etherischen Ölen. Dazu haben wir verschiedene Düfte und Ingredienzien mit Rosenblättern und Lavendelblüten. Wir haben selber auch Lotionen hergestellt, eine mit Melisse und Lavendel, eine andere mit Minze und Eukalyptus. Man kann zu uns kommen. In einer Wanne werden erst die Füße gebadet, danach folgt ein Peeling, dass wir "Rubbel" nennen, mit reinem Meersalz. Anschließend geht's in einen ganz gemütlichen Sessel, dort werden die Füße und Hände massiert, auf Anfrage auch Rücken, Nacken und Kopf. Gerade am Wochenende nach den langen Nächten brauchen das viele. Wir haben jedenfalls noch Kapazitäten am Wochenende und es soll ja auch heiß werden, dann spritzen wir auf dem Marienplatz kalte Wassergüsse für alle, die sich obenrum ausziehen möchten.

Was empfehlen Sie denn allen Gästen beim Altstadtfest?

Scherer: Zum einen finde ich die nächtlichen Badungen um 23 Uhr bei den Badern von der Wasserwacht nett. Außerdem gefällt mir die Atmosphäre beim fahrenden Volk am Abend sehr gut.

Am Freitag ist der Schmied Robert Höck zu Gast im "Ratsch am Marienplatz".

