Friedberger Zeit: Pater Brühl droht Stadtwache mit Strafe Gottes

Vom Geistlichen bis zur Schulleiterin: Wer wurde diese Woche bei der Friedberger Zeit abgestraft und von der Stadtwache zur Bäckertaufe gezwungen?

Die Ministranten versuchten, ihren Stadtpfarrer zwar vor den Ketzern zu schützen – doch vergebens: Pater Steffen Brühl wurde wegen der persönlichen Bereicherung am kirchlichen Weinkeller angeklagt. Angeblich habe er sogar gepredigt, wer nicht in die Kirche kommt, müsse dort Frondienst leisten. Brühl drohte der Stadtwache zwar mit der Strafe Gottes und kündigte an: Wenn ihr in der Hölle schmort, werde ich keine Fürsprache für euch halten.“ Doch das juckte die Stadtwache herzlich wenig: „Da werden wir eh nie landen.“

Friedberger Zeit: Stadtwache verhaftet Ostdeutschen Frank Schaarschmidt

Viele Jahre lebt Frank Schaarschmidt, gebürtiger Ostdeutscher, in Friedberg, ist bei den Tänzelleyt aktiv und ein Freund des Altstadtfestes. Alles bester Ordnung also? Mitnichten, meinte die Stadtwache und verhaftete ihn. Am Pranger kam dann zum Entsetzen der Friedberger ans Licht, was er offenbar verbrochen hatte: Fremde Uhren in die Stadt der einst besten Uhrmacher weltweit gebracht. „So ein Aufwand für 20 Uhren“, beklagte sich Schaarschmidt. Das Volk tobte aufgebracht in der Ludwigstraße. Und es war klar: Dieser Bösewicht kommt nicht um die Bäckertaufe herum. Das Urteil des Volkes: Dieser Mann ist schuldig. So musste er mehrfach in den Bottich.

Friedberger Steinmetz Michl bei Altstadtfest in Bäckertaufe

Steinmetz Mario Michl möchte eine Kapelle bauen. So weit, so gut - würde er sich dabei an die Regeln halten. Doch das tut er offenbar nicht. Zumindest machte ihm die Stadtwache am Dienstag zahlreiche Vorwürfe: Er verwende das falsche Blau, habe die Steine für seine Kapelle aus der Augsburger Stadtmauer genommen und nicht mal eine Baugenehmigung. Besonders schlimm: Sogar Kinderarbeit scheint Michl zu fördern und die Kleinen dabei mit Lakritz zu bestechen. Unbeirrt rief Michl bei seiner Bäckertaufe: „Ich bau’ die Kapelle.“ Das machte die Stadtwache dann doch ganz schön ungemütlich. Klare Ansage: „Wascht ihm sein Maul.“ Michl beharrte darauf, seine Kapelle im Sinne des Gemeinwohls bauen zu wollen: „Ich mache das nur für das Volk.“ Er vermisse den nötigen Respekt vor den Handwerkern. Zudem kämen die Steine für die Kapelle aus seinem eigenen Haus. Wirklich einsichtig zeigte sich Michl nicht, trotz mehrfacher „Badegänge“ im Bottich auf dem Marienplatz: „Euer Babyblau nehmen wir auf keinen Fall für die Kapelle.“

Gärtner Mayr "stiehlt" den Friedbergern ihr Bier

Kein Bier mehr aus Friedberg - und nur ein Mann ist schuld: Gärtner Vinzenz Mayr. Was der Friedberger gemacht hatte? So viele Brunnen gebaut, dass nicht mehr genug Wasser für die Brauereien blieb. „Buuuh“, riefen die um ihr Bier besorgten Friedberger auf dem Marienplatz. Doch die Liste der Anklagepunkte umfasste zwei weitere Punkte. Mayr habe die Pflanzen im Stadtpark von unten angesägt und davon Brennholz verkauft. Zudem zahle er keinen Zoll. „Das Wasser wird ihm gut tun, er lässt den Kopf ja hängen wie eine nicht gegossene Pflanze“, frotzelten die Stadtwächter. „Wie lang wollt Ihr das eigentlich noch spielen?“, fragte der Angeklagte nach mehrfachen Badungen im kalten Bottich. „Naja, es ist eine Leidenschaft, dafür sind wir da“, antwortete Tobias Buchwieser von der Stadtwache süffisant. Wenig später hatten die Ankläger dann aber doch ein Einsehen. Für seine Tapferkeit wurde Mayr dann noch lautstark vom Friedberger Volk bejubelt.

Die Friedberger Zeit findet nur alle drei Jahre statt und begeistert nicht nur Friedberger, sondern Menschen aus der ganzen Region Augsburg und darüber hinaus. Video: rt1.tv

Friedberger Zeit: Schulleiterin Kern wird von eigenen Schülern gerettet

Gerade noch gefeiert für die tolle Theaterdarbietung ihrer Schüler und plötzlich Gefangene der Stadtwache: Die Leiterin der Theresia-Gerhardinger-Grundschule, Elisabeth Kern, wurde noch auf der Bühne im Schloss unsanft aufgegriffen. Hunderte standen folglich auf ihrem Weg an den Seiten, viele davon schrien „Schuldig“. Einzig ihre Schüler standen treu an ihrer Seite. Sie waren es auch, die später am Marienplatz nach den ersten Tauchgängen ein Lied zu ihrer Verteidigung anstimmten und ihre Schulleiterin so retteten: „Oh, du liebe Stadtwache, lass’ sie doch frei“, hieß es da.

Friedberger Zeit 2019: Programm, Eintritt, Anfahrt - die Infos

Bei so einer rührenden Aufforderung konnten selbst die kernigsten Ordnungshüter nicht widerstehen und so war Kern kurz darauf eine freie Frau und die Vorwürfe vergessen - unter anderem soll sie so machtbesessen gewesen sein, dass sie ihre Vertretung rausekelte. Eines ist aber sicher: Ihre Schüler stehen hinter Kern wie eine Eins.

Fahrendes Volk: Patricia Hohler bringt bösen Schwaben nach Friedberg

Patricia Hohler hat Schuld auf sich geladen: Sie brachte den Schwaben Björn Hohler nach Friedberg. Der Mann vom fahrenden Volk wiederum wurde mit feinem Gewand gesehen, während seine Leute hungerten. „Teufelsweib“, schrie eine Magd. Doch auch Björn Hohler kam nicht ohne nasse Lumpen aus der Bäckertaufe. Ein Wahrheitstrank brachte ihn dazu, die Taten zuzugeben und Besserung zu geloben. (tril/kru)

