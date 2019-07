20:27 Uhr

Friedberger Zeit: "Ratsch am Marienplatz" bei Kaminkehrer Sagi

Der "Ratsch am Marienplatz" ist am vorletzten Tag der Friedberger Zeit 2019 zu Gast bei den Kaminkehrern um Enis Sagi.

Am vorletzten Tag der Friedberger Zeit ist der "Ratsch am Marienplatz" zu Gast bei Kaminkehrer Enis Sagi. Hat er seine Kollegen beim Altstadtfest verraten?

Von Tom Trilges

Jeden Tag begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen einen Akteur des Altstadtfestes beim "Ratsch am Marienplatz". Diesmal war er auf Tour bei den Kaminkehrern. Chef Enis Sagi weist dabei von sich, ein genauso fauler und unmoralischer Arbeiter zu sein wie seine Gesellen, die bei der Friedberger Zeit 2019 in die Bäckertaufe mussten.

Herr Sagi, wie hat Ihnen das Altstadtfest 2019 gefallen und was macht es für sie zu einer so besonderen Veranstaltung?

Enis Sagi: Die ganze Friedberger Zeit ist besonders. Man taucht in diesen zehn Tagen total ein. Es gibt für mich so etwas wie das "Fest im Fest", also einmal die Veranstaltung für alle Besucher und noch dazu das Erlebnis für alle, die aktiv dabei sind. Die Freundschaften und Kontakte leben alle drei Jahre wieder auf, das ist eine sehr emotionale Geschichte, vor allem in den letzten Zügen kommt da echt Wehmut auf.

Wie sieht Ihr Tag beim Altstadtfest aus?

Sagi: Zunächst mal stehe ich nicht so früh auf, weil ich immer lange da sind abends. Wir kommen dann meist vormittags zum Stand und räumen auf. Dann schnaufen wir noch mal kurz zu Hause durch und sind ab 16 oder 18 Uhr hier und unterhalten die Leute, damit sie die Kaminkehrer als guten Glücksbringer wieder mitnehmen.

Sie sind hier in Erscheinung getreten, als sie Ihre eigenen Gesellen bei der Bäckertaufe nicht gerettet, sondern noch tiefer rein geritten haben. Wie kam es denn dazu?

Sagi: Die beiden Jungs waren meine Gesellen und hatten ihre Arbeitskleidung nicht an. Sie hatten zwar bei den Kunden abkassiert, aber sich lieber mit den jungen Mägden amüsiert als gescheit etwas zu arbeiten. Und da muss der Chef natürlich auch mal durchgreifen. Ich selbst würde so etwas nämlich nie im Leben tun.

Was ist Ihr Tipp für das große Finale der Friedberger zeit am Sonntag?

Sagi: Definitiv der Pilgerzug aus der Stadt heraus in Richtung Herrgottsruh. Das ist eine wirklich schöne Andacht. Abends ist der Fackelumzug freilich wie immer Pflicht. Aber auch bei uns Kaminkehrern könnte am Abend noch etwas passieren, da sollte man gegen 20 Uhr mal vorbeischauen.

In der letzten Folge vom "Ratsch am Marienplatz" ist am Sonntag Bürgermeister Roland Eichmann zu Gast und blickt auf die Friedberger Zeit 2019 zurück.

