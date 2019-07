Friedberger Zeit: "Ratsch am Marienplatz" bei Zöllner Thomas Günther

Jeden Tag begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen einen Akteur des Altstadtfestes beim "Ratsch am Marienplatz". Zöllner Thomas Günther wohnt in der Bauernbräustraße und hat dort die gemütliche Zöllnerstube hergerichtet. Wir haben einen Ausflug gemacht und ihn vor seinem Haus besucht. Wie das Ehepaar Günther die Friedberger Zeit lebt, ist wohl in der ganzen Stadt einzigartig.

Video: Alexandra Sieber