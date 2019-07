vor 31 Min.

Friedberger Zeit: Schmied Robert Höck im "Ratsch am Marienplatz"

Jeden Tag begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen einen Akteur des Altstadtfestes beim "Ratsch am Marienplatz". Robert Höck ist von Anfang an als Schmied dabei und immer wider beeindruckt von dem, was Friedberg gemeinsam auf die Beine stellt. Das Wichtigste ist ihm, dass die Stadt bei der Friedberger Zeit enger zusammenwächst.

Schmied Robert Höck zu Gast im "Ratsch am Marienplatz" zur Friedberger Zeit: Er ist schon wehmütig, findet es aber gut, dass es das Altstadtfest nur alle drei Jahre gibt.

Von Tom Trilges

Jeden Tag begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen einen Akteur des Altstadtfestes beim "Ratsch am Marienplatz". Robert Höck ist von Anfang an als Schmied dabei und immer wider beeindruckt von dem, was Friedberg gemeinsam auf die Beine stellt. Das Wichtigste ist ihm, dass die Stadt bei der Friedberger Zeit enger zusammenwächst.

Herr Höck, was sticht für Sie besonders heraus bei der Friedberger Zeit?

Robert Höck: Für uns ist das die Gemeinschaft in Friedberg, die gestärkt wird. Jeder spricht jeden an, grüßt mit "Habe die Ehre" oder auch einem freundlichen "Servus". Für mich ist es ein Fest, bei dem Friedberg als Stadt zusammenwächst.

Wie sieht Ihr Tagesablauf aus, was passiert alles an Ihrem Stand beim Altstadtfest?

Höck: Wir fangen gegen 18 Uhr an. Dann wird zuerst die Esse angeschürt und die Bude gemacht. Wir laden auch unsere Freunde an den Stand ein. Später fangen wir an zu schmieden so lange, bis wir nichts mehr sehen können. Danach beginnen wir zu feiern.

Bei Ihnen geht es immer sehr familiär zu am Stand. Sie nehmen sich auch Zeit, das Altstadtfest ein wenig zu genießen, oder?

Höck: Natürlich. Wir haben zum Beispiel vergangene Woche gegrillt auf der Esse und unsere ganze Mannschaft damit versorgt. Leider bleibt es etwas auf der Strecke, sich all die anderen Programmpunkte anzuschauen. So viel, wie da geboten ist, das ist ja echt brutal. Davon sehe ich nur einen Bruchteil. Zum Archivhof ist es nicht weit, da schaue ich ab und zu vorbei.

Kommt langsam schon die Wehmut, weil die Friedberger Zeit bald vorbei ist?

Höck: Ja, die Wehmut ist schon da. Aber zum Schluss reicht's auch irgendwann. Dann bauen wir ab, genießen den Fackelzug und es ist gut, dass es danach drei Jahre dauert bis zum nächsten Altstadtfest und sich die Vorfreude wieder aufbauen kann.

Was empfehlen Sie für den Samstag beim Altstadtfest?

Höck: Der Mario Michl hat eine Kapelle gebaut in der Bauernbräustraße, die nennt sich "Die kleine Madonna von Borghetto". Wir haben das Gitter beigesteuert. Um 17.45 am Samstag findet die Einweihung mit Stadtpfarrer Brühl statt.

Am Samstag ist Enis Sagi von den Kaminkehrern zu Gast im "Ratsch am Marienplatz".

Themen Folgen