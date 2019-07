vor 21 Min.

Friedberger Zeit: Stadtpfarrer Brühl im "Ratsch am Marienplatz"

Täglich begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen im "Ratsch am Marienplatz" einen Akteur des Altstadtfestes. Am zweiten tag war Stadtpfarrer Steffen Brühl da. Für ihn ist vor allem wichtig, dass die einzelnen Stadtteile bei der Friedberger Zeit zusammenkommen.

Am zweiten Tag der Friedberger Zeit ist Stadtpfarrer Steffen Brühl zu Gast im "Ratsch am Marienplatz". Aus seiner Sicht hat das Altstadtfest eine wichtige Funktion.

Von Tom Trilges

Jeden Tag begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen einen Akteur des Altstadtfestes beim "Ratsch am Marienplatz". Für Stadtpfarrer Steffen Brühl ist vor allem wichtig, dass die einzelnen Stadtteile bei der Friedberger Zeit zusammenkommen.

Pater Brühl, was macht das Friedberger Altstadtfest für sie aus?

Steffen Brühl: Für mich ist es besonders, weil die Friedberger aus den verschiedenen Stadtteilen zusammenfinden und zehn schöne Tage gemeinsam verbringen. Egal, ob die Sonne scheint, der Wind bläst oder regnet: Die Friedberger haben ihr gemeinsames Fest. Und sie öffnen sich auch für andere, was will man mehr.

Wie erleben Sie das Fest persönlich? Sind Sie auch mal als Privatperson unterwegs?

Brühl: Ja, ich bin auch privat hier, deswegen habe ich auch ein Tarn-Gewand, sonst komme ich maximal zwei Meter weit und bin im nächsten Gespräch. Jeder muss ja in seinem Stand bleiben, deswegen nehme ich ein Wirtsgewand, um mir alles in Ruhe anzuschauen. Das Entscheidende ist für mich, dass so viele Leute ihr Herzblut hier reingeben. Es ist nicht der eine Höhepunkt, sondern man sollte überall mal schauen, bei den Artisten, den Handwerkern und allen anderen.

Am Sonntag werden sicher auch viele Leute nach Friedberg zum Altstadtfest kommen. Was können Sie empfehlen?

Brühl: Da mache ich Eigenwerbung mit gutem Gewissen: Um 10 Uhr ist die Festmesse zum Dinzeltag. Das ist eine der Hauptattraktionen. Die Handwerker ziehen mit ihren Zunftstangen ein, vier werden diesmal gesegnet. Der Kirchenchor singt und unser Orchester spielt. Danach einfach das fest genießen, das Wetter wird ja auch immer besser, von daher wird auch der Sonntag ein toller Tag.

Schauen Sie sich auch Folge 1 vom "Ratsch am Marienplatz" mit Bürgermeister Roland Eichmann an

Themen Folgen