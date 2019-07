vor 33 Min.

Friedberger Zeit: Theater-Leiterin Probst im "Ratsch am Marienplatz"

Täglich begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen im "Ratsch am Marienplatz" einen Akteur des Altstadtfestes. Diesmal war mit Rita Probst die Spielleiterin der Theatergruppe Ottmaring da. Sie erinnert sich gerne an eine Aufführung bei der Friedberger Zeit 2016.

Am Montag war Rita Probst von der Theatergruppe Ottmaring zu Gast im "Ratsch am Marienplatz" zur Friedberger Zeit. Sie ist schon seit 1998 beim Altstadtfest dabei.

Von Tom Trilges

Jeden Tag begrüßt Tom Trilges von der Friedberger Allgemeinen einen Akteur des Altstadtfestes beim "Ratsch am Marienplatz". Rita Probst von der Theatergruppe Ottmaring erinnert sich besonders gerne an ein Erlebnis zurück, das den Zusammenhalt bei der Friedberger Zeit deutlich macht.

"Altstadtfest in Friedberg ist fast wie Fußball-WM"

Frau Probst, was macht das Altstadtfest für Sie aus?

Rita Probst: Es ist ein ganz besonderes Fest für uns. Und ich vergleiche es gerne mit dem Flair bei der Fußball-WM: Alles freut sich, alle sind lustig. Hier tönt es dann immer „Habe die Ehre!“, auch von Leuten, die man eigentlich gar nicht so gut kennt. Jeder grüßt einen, was ja in Friedberg sonst auch nicht zwangsläufig so ist. Alle sind entspannt und locker, das ist toll.

Zwischen den Aufführungen beim Altstadtfest ist wenig Zeit

Wie sieht denn Ihre Aufgabe aus? Sind Sie komplett eingespannt oder haben Sie auch Zeit, alles aufzusaugen und zu genießen?

Probst: Zwischen den beiden Aufführungen, die wir täglich haben, sind immer eine oder eineinhalb Stunden Pause. Aber dann müssen wir den Karren holen und die Bühne neu aufbauen, also da bleibt wenig Ruhe sich umzuschauen. Wenn wir abends fertig sind, sind wir zwar schon recht müde, aber sitzen noch in unserer Hütte vor der Stadtpfarrkirche zusammen. Die hat unser früherer Spielleiter gebaut und dazu nur Holznägel hergenommen, ganz urig halt, wie es damals war. Da ist jeder Besucher gerne willkommen.

Probst mit Theater aus Ottmaring seit 1998 beim Altstadtfest

Wie oft waren Sie bei der Friedberger Zeit dabei und was ist Ihr persönliches Highlight aus den ganzen Jahren?

Probst: Wir sind seit 1998 mit der Theatergruppe dabei und es gab nie ein negatives Erlebnis. Besonders in Erinnerung geblieben ist eine Situation beim Altstadtfest 2016: Da hat es so richtig heftig geregnet und wir konnten unter keinen Umständen auf die Bühne. Die Fischer haben uns dann Asyl gewährt. Und als wir dort gespielt haben, das ist super angekommen, die Hütte war brechend voll. Das war ein echtes Highlight für uns. Vielleicht ergibt es sich ja, dass wir dieses Jahr erneut bei den Fischern auftreten. Die Verhandlungen dazu laufen schon ganz gut...das ist glaube ich kurz vor dem Abschluss.

Tipp des Tages bei Friedberger Zeit: Die TSV-Akrobaten

Die Friedberger Zeit ist noch lange nicht vorbei und auch am Dienstag ist wieder jede Menge geboten. Was ist Ihr Favorit, was sollte man auf jeden Fall gesehen haben?

Probst: Ich würde empfehlen, sich die Akrobatik-Gruppe des TSV Friedberg anzuschauen. Ich bin selbst schon ganz gespannt darauf. Das stelle ich mir wirklich grandios vor, wenn ich die Beschreibung so lese. Ich denke, das gehört zu den Höhepunkten der Friedberger Zeit.

Am Dienstag ist dann Zöllner Thomas Günther zu Gast im "Ratsch am Marienplatz" und erzählt, wie er die Friedberger Zeit erlebt.



