Friedberger Zeit: Wie oft soll das Altstadtfest stattfinden?

Die Friedberger lieben ihr Altstadtfest. Sollte es öfter stattfinden? Unsere Leser können in einem Voting abstimmen.

Insgesamt 157.000 Besucher kamen zur Friedberger Zeit 2019. Das nächste Altstadtfest wird 2022 stattfinden. Der genaue Termin wird erst 2020 festgelegt. Er richtet sich nach dem Mondkalender (wegen des Wetters) und wird mit anderen Großereignissen und historischen Festen abgestimmt. Die Fußballweltmeisterschaft, die 2022 im Winter stattfindet, kommt dem Friedberger Altstadtfest jedenfalls nicht ins Gehege.

Manche Friedberger haben das Fest so gern, dass sie es am liebsten jedes Jahr feiern würden. Dagegen sprechen der hohe organisatorische Aufwand, ein "Abnutzungseffekt" und die Kollision mit anderen Großveranstaltungen. Un tatsächlich soll es Fest-Muffel geben, die die Friedberger Zeit am liebsten ganz abschaffen würden. Wir lassen unsere Leser abstimmen:

