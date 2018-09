vor 39 Min.

Friedberger bei den härtesten Wettkämpfen

Für Jens Bley ist der Start in Afrika der Höhepunkt der Saison. Daniel Braun bereitet sich auf den Ironman auf Hawai vor und feiert eine gelungene Generalprobe.

Von Jochen Knorz

Die Triathlon-Saison 2018 neigt sich langsam dem Ende entgegen und gleichzeitig steuert sie auch auf die wichtigsten Höhepunkte zu. Daher standen für die Triathleten des TSV Friedberg spannende Wettbewerbe an, aber unter unterschiedlichen Vorzeichen.

Jens Bley startete erstmalig bei der Ironman-70.3-Weltmeisterschaft in Port Elizabeth (Südafrika) und konnte damit die Früchte einer sehr erfolgreichen Saison ernten. Für Daniel Braun dagegen steht der Höhepunkt der Saison mit seinem erstmaligen Start bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii Anfang Oktober noch an. Seinen letzten Vorbereitungswettkampf bestritt er deshalb bei der Challenge Walchsee ebenfalls über die Mitteldistanz.

Die Weltmeisterschaft über die halbe Ironman-Distanz bzw. 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen fand dieses Jahr erstmals auf dem afrikanischen Kontinent statt. Die Sportler konnten sich in über 100 Wettkämpfen qualifizieren, an denen über 18500 Athleten teilgenommen hatten. Die besten 4500 Triathleten aus über 90 Länder hatten sich so qualifiziert.

Friedberger Jens Bley feiert Weltmeisterschaftspremiere im Indischen Ozean

Für den Friedberger Jens Bley begann seine Weltmeisterschaftspremiere also mit dem Schwimmen am Kings Beach im Indischen Ozean. Diesen Part absolvierte er trotz spürbarem Wellengang in ordentlichen 33:08 Minuten. Die anspruchsvolle Radstrecke über 90 Kilometer wartete mit steilen Hügeln und rasanten Abfahrten auf und führte die Sportler durch malerische Orte entlang der Küste. Da die Strecke zwar teilweise neu asphaltiert ist, aber es auch Passagen mit altem und brüchigem Asphalt gab, führte dies für alle Wettkämpfer zu einem etwas langsameren Schnitt als geplant. Bley hielt sich etwas zurück und blieb mit einer Radzeit von 2:40 Stunden im Rahmen seiner Möglichkeiten. Durch die gute Renneinteilung konnte er noch einige „Körner“ für den abschließenden Halbmarathon sparen und absolvierte diesen in einer neuen persönlichen Bestzeit von 1:34 Stunden. Damit erreichte der Friedberger Triathlet eine Endzeit von 4:55 Stunden und belegte bei diesem hervorragend besetzten Rennen einen sehr guten Platz im Mittelfeld (Platz 1144 von 2339 Männern).

Der Friedberger Daniel Braun trainiert schon seit seiner Qualifikation im Oktober 2017 in Barcelona sehr fokussiert für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. Seinen letzten Feinschliff wollte er sich eigentlich beim Ironman 70.3 in Zell am See holen. Doch dort ereignete sich eine kuriose Situation. Da es am Tag vor dem Rennen heftig geschneit hatte, entschied der Organisator notgedrungen, das Radfahren abzusagen und den Wettkampf als Swim und Run durchzuführen. Das bedeutete, dass die Triathleten zuerst wie gewohnt 1,9 Kilometer schwammen und danach „nur“ noch einen Halbmarathon laufen durften. Braun kam jedoch mit diesen Verhältnissen nicht zurecht. Nach dem Schwimmen, das bei äußerst niedrigen Außentemperaturen durchgeführt wurde, kam er ziemlich durchgefroren auf die Laufstrecke und dort nicht richtig in Tritt. Sicherlich wären viele Athleten mit seiner Leistung dennoch hochzufrieden gewesen, aber für einen halbprofessionell trainierenden Sportler war das Ergebnis nicht zufriedenstellend.

Braun absolviert Generalprobe für Ironman auf Hawaii

Deshalb entschied sich Braun kurzfristig eine Woche später bei der Challenge Walchsee über die reguläre Mitteldistanz anzutreten. Mit einer Schwimmzeit von 29 Minuten war er dieses Mal zufrieden und kam auf dem Rad sehr schnell in seinen Tritt. Während der 86 Kilometer mit immerhin 1150 Höhenmetern überholte er viele Mitstreiter und stellte sein Rad bereits nach 2:18 Stunden in der zweiten Wechselzone ab. Die Beine waren zwar müde und die Oberschenkel zwickten, aber Braun kann einen Halbmarathon mit 200 Höhenmetern trotzdem in 1:26 Stunden absolvieren. Als er ins Ziel kam, war klar, dass er dieses Mal als Sieger seiner Altersklasse eine hervorragende Generalprobe für Hawaii absolviert hatte.

